  1. Головна
  2. Техно
  3. HiTech
рус
    HiTech

    «Дія» оновила сертифікат для авторизації

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На днях&nbsp;&nbsp;в &laquo;Дії&raquo; стався масштабний збій - «Дія» оновила сертифікат для авторизації
    На днях  в «Дії» стався масштабний збій
    фото: diia.gov.ua

    Банки ще у процесі оновлення сертифікату для авторизації

    У додатку «Дія» обновили сертифікат для авторизації. Перехід на нову кваліфіковану електронну печатку відбувся у четвер, 16 грудня, о 08:00, повідомляє пресслужба «Дії» в Telegram.

    «Ви можете увійти в «Дію» за допомогою BankID НБУ, обравши банк, у якому маєте рахунок. Для захисту даних ми використовуємо кваліфіковану електронну печатку Мінцифри. Банки її перевіряють та передають дані в «Дію». Це дозволяє нам визначити користувача та підтягнути документи», – йдеться у повідомленні.

    Наголошують, що банки ще у процесі оновлення.

    «Якщо при авторизації ваш банк видає помилку, скористайтеся іншим засобом авторизації, наприклад, увійдіть за допомогою NFC у вашому закордонному або ID-картці. Усі банки попереджені, тож найближчим часом все працюватиме у звичайному режим», – резюмує пресслужба програми.

    Нагадаємо, у день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій.

    До слова, українці за два дні оформили пів мільйона заявок на «Вовину тисячу» у «Дії».

    Як відомо, власник «Нової пошти» засудив українців, які беруть «Вовину тисячу».

    Також обурений нардеп порадив владі видавати «Вовину тисячу» квитками на «Квартал 95» (відео).

    Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив перелік кодів для бізнесу, який зможе прийняти оплату карткою з тисячею гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

    Зазначимо, тисячу за вакцинацію можна отримати не лише на віртуальну карту: роз'яснення Мінекономіки.

    Читайте також
    Теги: банк документи технології діджиталізації Міністерство цифрової трансформації України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Дія» оновила сертифікат для авторизації