«Дія» оновила сертифікат для авторизації

На днях в «Дії» стався масштабний збій

Банки ще у процесі оновлення сертифікату для авторизації

У додатку «Дія» обновили сертифікат для авторизації. Перехід на нову кваліфіковану електронну печатку відбувся у четвер, 16 грудня, о 08:00, повідомляє пресслужба «Дії» в Telegram.

«Ви можете увійти в «Дію» за допомогою BankID НБУ, обравши банк, у якому маєте рахунок. Для захисту даних ми використовуємо кваліфіковану електронну печатку Мінцифри. Банки її перевіряють та передають дані в «Дію». Це дозволяє нам визначити користувача та підтягнути документи», – йдеться у повідомленні.

Наголошують, що банки ще у процесі оновлення.

«Якщо при авторизації ваш банк видає помилку, скористайтеся іншим засобом авторизації, наприклад, увійдіть за допомогою NFC у вашому закордонному або ID-картці. Усі банки попереджені, тож найближчим часом все працюватиме у звичайному режим», – резюмує пресслужба програми.

Нагадаємо, у день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій.

До слова, українці за два дні оформили пів мільйона заявок на «Вовину тисячу» у «Дії».

Як відомо, власник «Нової пошти» засудив українців, які беруть «Вовину тисячу».

Також обурений нардеп порадив владі видавати «Вовину тисячу» квитками на «Квартал 95» (відео).

Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив перелік кодів для бізнесу, який зможе прийняти оплату карткою з тисячею гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

Зазначимо, тисячу за вакцинацію можна отримати не лише на віртуальну карту: роз'яснення Мінекономіки.