Українці за два дні оформили пів мільйона заявок на «Вовину тисячу»

Цього тижня в Україні стартувало тестування програми президента «єПідтримка»

Банки відкрили понад 1,7 млн віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам 1000 гривень

Українці оформили понад 500 тисяч заявок на виплату тисячі гривень за вакцинацію у «Дії». Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль у Telegram.

«Цього тижня стартувало тестування програми президента України «єПідтримка». За декілька днів банки відкрили понад 1,7 млн віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам 1000 гривень», – заявив глава уряду.

Він додав, що за перші дві доби роботи для тестувальників пілотного проєкту оформлено понад 500 тис. заявок на виплату.

«Це непоганий старт. З 19 грудня кожен вакцинований зможе почати витрачати свою тисячу. А уряд продовжить працювати над вдосконаленням програми», – резюмував Шмигаль.

До слова, власник «Нової пошти» засудив українців, які беруть «Вовину тисячу».

Також обурений нардеп порадив владі видавати «Вовину тисячу» квитками на «Квартал 95» (відео).

Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив перелік кодів для бізнесу, який зможе прийняти оплату карткою з тисячею гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

Зазначимо, тисячу за вакцинацію можна отримати не лише на віртуальну карту: роз'яснення Мінекономіки.