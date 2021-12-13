У день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій
Користувачі не можуть згенерувати Covid-сертифікати
Сьогодні, 13 грудня, в електронній системі охорони здоров'я, до якої лікарі вносять дані про вакцинацію, стався збій. Через це неможливо згенерувати Covid-сертифікати у «Дії». Про це у коментарі «Суспільному» повідомила комунікаційниця Міністерства цифрової трансформації Олеся Діденко.
13 грудня стартувала пілотна версія проєкту «єПідтримка» (тисяча гривень за вакцинацію), наразі користувачі не можуть згенерувати Covid-сертифікати. Після ідентифікації особи та підтвердження згоди для передавання даних у «Дію», користувачі не можуть отримати сертифікати про вакцинацію.
Згодом у розділі «Послуги» зникла категорія «Covid-сертифікати». Перезавантаження застосунку та оновлення додатку ситуацію не змінюють. У Мінцифри обіцяють усунути технічні проблеми найближчим часом.
Також у мережі вказують, що «Дія» почала кваліфікувати частину своїх додатків як підробку.
До слова, тисячу за вакцинацію можна буде витратити на ліки. Зеленський назвав умову.
Раніше Кабінет міністрів України затвердив перелік кодів для бізнесу, який зможе прийняти оплату карткою з тисячею гривень за вакцинацію проти коронавірусу.
Зазначимо, тисячу за вакцинацію можна отримати не лише на віртуальну карту: роз'яснення Мінекономіки.
Нагадаємо, з 9 грудня три банки почали випускати віртуальні карткидля проєкту «єПідтримка» – тобто для виплати тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу.
За першу добу українці відкрили 302 310 віртуальних карток. Із них 255 039 – у Monobank, 25 611 – в «А-Банку» та 21 660 – в «Альфа-Банку». Саном на 10 грудня до проєкту також доєднався «Укргазбанк».
Також прем’єр пояснив, хто зможе отримати тисячу за вакцинацію до Нового року. Щоб отримати «тисячу Зеленського» до Нового року, необхідно подати заявку до 29 грудня. Минулого тижня президент Зеленський підписав закон, який передбачає виплату тисячі гривень за вакцинацію.
Програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «єПідтримка» розпочнеться 19 грудня. Отримати тисячу гривень за повний курс щеплення українці зможуть онлайн, через мобільний додаток «Дія».
Раніше в уряді розповіли, скільки банків вже погодилися виплачувати «Вовину тисячу».
Додамо, що в Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги. Глава уряду Денис Шмигаль попередив, що виплату не можна обміняти на позапрограмні послуги.
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