У день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій

Користувачі не можуть згенерувати Covid-сертифікати

Сьогодні, 13 грудня, в електронній системі охорони здоров'я, до якої лікарі вносять дані про вакцинацію, стався збій. Через це неможливо згенерувати Covid-сертифікати у «Дії». Про це у коментарі «Суспільному» повідомила комунікаційниця Міністерства цифрової трансформації Олеся Діденко.

13 грудня стартувала пілотна версія проєкту «єПідтримка» (тисяча гривень за вакцинацію), наразі користувачі не можуть згенерувати Covid-сертифікати. Після ідентифікації особи та підтвердження згоди для передавання даних у «Дію», користувачі не можуть отримати сертифікати про вакцинацію.

Згодом у розділі «Послуги» зникла категорія «Covid-сертифікати». Перезавантаження застосунку та оновлення додатку ситуацію не змінюють. У Мінцифри обіцяють усунути технічні проблеми найближчим часом.

Також у мережі вказують, що «Дія» почала кваліфікувати частину своїх додатків як підробку.

До слова, тисячу за вакцинацію можна буде витратити на ліки. Зеленський назвав умову.