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    Думки вголос

    Кому в першу чергу треба давати «Вовину тисячу»?

    Треба турбуватися про групи ризику - Кому в першу чергу треба давати «Вовину тисячу»?
    Треба турбуватися про групи ризику
    фото: МОЗ України

    В Україні проживає майже 5 мільйонів громадян 70+ років

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    Вот наглядный график уровня вакцинации населения в разрезе возрастов.

    Первую дозу получили (на вечер 21 ноября)

    70-79 лет – 29,1%

    80+ лет – 13,3%

    Вторую дозу получили

    70-79 лет – 22,9%

    80+ лет – 10,2%

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    Кому в першу чергу треба давати «Вовину тисячу»?
    Кому в першу чергу треба давати «Вовину тисячу»?

    Деньги надо в первую очередь направить для людей из группы риска старше 70 лет. И не выдумывать всякие заморочки с Диями. Нужно просто сделать разовую прибавку к пенсии.

    Согласно данным Держстата в Украине граждан 70+ лет 4,8 млн человек. Вот эти выплаты, за которые проголосовал Кабмин, в сумме 3 млрд.грн, надо направить для пожилых людей. И хватит играть в 95-й квартал, больницы в первую очередь заполняют пожилые люди которые намного тяжелей переносят Ковид в отличии от более молодых.

    Если в бюджете нет достаточного кол-ва денег что-бы всех стимулировать, то надо только эти возрасты поощрить.

    Если прибавить категорию начиная с 60 лет, то численность более 10 млн человек. На всех денег они вряд ли найдут. По-этому не нужно студентам и молодым концерты, и музеи, дайте эти деньги пожилым, потому что через пару месяцев мы рискуем опять столкнуться с переполненными больницами.

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: українці вакцинація премія коронавірус
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    Кому в першу чергу треба давати «Вовину тисячу»?