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В Україні стрімко зростають ціни на свинину: експерти назвали неочевидні причини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
В Україні стрімко зростають ціни на свинину: експерти назвали неочевидні причини
Стабілізації цін на свинину чекати зарано
фото:https://hvylya.net/

Як зросли ціни на свинину протягом квітня і чому вони будуть продовжувати зростати як на дріжджах, розповіли в асоціації «Свинарі України»

В Україні зростають ціни на свинину. Аналітики аграрного ринку кажуть, що це є нормальні сезонні коливання цін. Однак цього року до сезонних додалися ще й інші чинники. Тому вартість свинини зростає з випередженням звичних темпів. Про це пише асоціація «Свинарі України».

«Найбільший приріст торкнувся сезонно популярної частини – ошийка, ціна якого підвищилася на 26,4 грн/кг, або 13,3% проти березневої середньої. Крім цього, як і місяцем раніше, помітно (+11%) підвищилися ціни на лопатку та тазостегнову частину –  на 19,0 грн/кг та майже 18,0 грн/кг відповідно. Трохи менший приріст був у ціні свинячої вирізки, вона підвищилась на 8,6%, або 17,8 грн/кг. Здороження решти позицій обмежилося 5-8%», –  констатують в асоціації.

Як зазначають в асоціації, здороження свинини в квітні є типовою сезонною «поведінкою» цін, адже саме на цей місяць традиційно припадає святкування Великодня або підготовка до свята. 

«У попередні роки за відсутності «форс-мажорів» на кшталт пандемії чи перших фаз повномасштабного вторгнення роздрібні ціни у квітні традиційно були на 5-7% вищими, ніж березневі. Цього ж року додатковими і неочевидними факторами підтримки позитивної цінової динаміки стали мінімальний притік імпортної м’ясної сировини та обмеженість внутрішньої пропозиції через наразі менші, ніж у попередні роки, виробничі можливості вітчизняного свинарства. Тож така цінова динаміка відобразила позитивну зміну попиту на свинину на усіх рівнях – від забою до роздрібної полиці», – коментують у галузевому об’єднанні. 

На цьому інтереси виробників свинини та споживачів радикально різняться. Перші – радіють, що ціни зростають, другі – відзначають це з сумом. За даними аналітиків можна лише зробити висновок, що очікуваної стабілізації цін поки що немає.

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Теги: свята мясо свині

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