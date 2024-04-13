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13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квітня – День рок-н-ролу
фото з відкритих джерел

Сьогодні краще не братися за домашні справи

13 квітня відзначається Всесвітній день рок-н-ролу, Міжнародний день подяки рослинам та Міжнародний день поінформованості про фунціональні неврологічні розлади. Віряни вшановують пам’ять священномученика Артемона.

Міжнародний день подяки рослинам

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Свято з'явилося ще на початку XXI століття. Важко переоцінити вплив рослин на нашу планету та організм людини в цілому. Вони поглинають вуглекислий газ і різні небезпечні летючі органічні сполуки, а потім виділяють очищений кисень.

Саме з рослин виготовляють безліч корисних продуктів. А без рослинної їжі раціон людини є неповноцінним. Також рослини дарують естетичне задоволення від вирощування та милування їхньою красою. Давно було доведено, що кущі, дерева і квіти позитивно впливають на психологічне здоров'я людей.

Всесвітній день рок-н-ролу

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Свято поєднує всіх меломанів з різних куточків світу. Рок-н-рол зародився у США в середині XX століття. Швидко ця музика розповсюдилася до інших країн. Для багатьох людей вона стала способом життя, самовираження та соціального протесту.

Витоки рок-н-ролу з'явилися у Сполучених Штатах за часів рабовласництва. Пісні рабів карибського і африканського походження були досить ритмічними і мали яскравий національний колорит. А в церквах методистів виконували під час богослужінь особливий жанр християнської музики, який називають госпелом. Саме завдяки симбіозу госпелу і афроамериканських мелодій з'явився новий жанр музики.

Міжнародний день поінформованості про фунціональні неврологічні розлади

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Подія була створена для підвищення обізнаності про неврологічні розлади і їхній вплив на життя та здоров'я людини. Тема Міжнародного дня поінформованості про фунціональні неврологічні розлади змінюється щороку, і різні організації та обєднання в усьому світі організовують заходи, вебінари та кампанії в соціальних мережах.

Яке сьогодні релігійне свято

13 квітня в церковному календарі – День священномученика Артемона. Артемон жив у III столітті і став одним із тих, хто став жертвою переслідувань християн у часи Римської імперії. Під час імперії Діоклетіана (284-305 роки) християнство зазнавало суворих переслідувань. Артемон був одним із численних священнослужителів, які відмовилися від заборони виконувати християнські обряди та відмовитися від віри в Христа.

Він віддавав перевагу вірності своїм переконанням над волею влади. У результаті вірнопіддані Діоклетіана арештували Артемона і піддали жорстоким мукам. Він відмовився відрікатися від своєї віри і помер мученицькою смертю.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто працювати на землі.
  • Краще не братися за домашні справи.
  • Не можна злословити і лаятися.

Народні прикмети

  • Якщо ворони сидять на верхівках дерев, то травень буде теплим.
  • Уночі багато зірок – до великого урожаю влітку.
  • Вже розпустилися бруньки на дубові – літо прийде рано і буде теплим.

Пам’ятні події 13 квітня

  • 1204 – хрестоносці папи Іннокентія III взяли греко-православний Константинополь.
  • 1598 – король Франції Генріх IV підписав Нантський едикт, що надавав громадянські права гугенотам, сприяючи громадянській єдності, секуляризму та віротерпимості.
  • 1870 – у Нью-Йорку відкрився знаменитий Музей мистецтв «Метрополітен».
  • 1928 – у Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка «Звенигора».
  • 1940 – розпочався один з етапів депортації із західних областей України, виселені майже 320 тис. осіб.
  • 1960 – Франція здійснила випробування ядерної бомби у пустелі Сахара.
  • 1967 – у СРСР радгоспи перевели на повний госпрозрахунок.
  • 1975 – зіткненнями в Бейруті між палестинськими бойовиками і воєнізованою християнською партією почалася Громадянська війна в Лівані.
  • 1986 – Іван Павло II першим серед пап відвідав синагогу.
  • 1990 – Радянський Союз офіційно визнав свою відповідальність за убивство в Катинському лісі (1940) кількох тисяч польських офіцерів (злочин, в якому раніше СРСР звинувачував нацистів).
  • 2012 – Верховна Рада прийняла Кримінальний процесуальний кодекс України.
  • 2014 – в.о. Президента України Олександр Турчинов оголосив Антитерористичну операцію на сході України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Дмитро, Георгій.

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Теги: свята традиції свято

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