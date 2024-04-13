13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні краще не братися за домашні справи

13 квітня відзначається Всесвітній день рок-н-ролу, Міжнародний день подяки рослинам та Міжнародний день поінформованості про фунціональні неврологічні розлади. Віряни вшановують пам’ять священномученика Артемона.

Міжнародний день подяки рослинам

Свято з'явилося ще на початку XXI століття. Важко переоцінити вплив рослин на нашу планету та організм людини в цілому. Вони поглинають вуглекислий газ і різні небезпечні летючі органічні сполуки, а потім виділяють очищений кисень.

Саме з рослин виготовляють безліч корисних продуктів. А без рослинної їжі раціон людини є неповноцінним. Також рослини дарують естетичне задоволення від вирощування та милування їхньою красою. Давно було доведено, що кущі, дерева і квіти позитивно впливають на психологічне здоров'я людей.

Всесвітній день рок-н-ролу

Свято поєднує всіх меломанів з різних куточків світу. Рок-н-рол зародився у США в середині XX століття. Швидко ця музика розповсюдилася до інших країн. Для багатьох людей вона стала способом життя, самовираження та соціального протесту.

Витоки рок-н-ролу з'явилися у Сполучених Штатах за часів рабовласництва. Пісні рабів карибського і африканського походження були досить ритмічними і мали яскравий національний колорит. А в церквах методистів виконували під час богослужінь особливий жанр християнської музики, який називають госпелом. Саме завдяки симбіозу госпелу і афроамериканських мелодій з'явився новий жанр музики.

Міжнародний день поінформованості про фунціональні неврологічні розлади

Подія була створена для підвищення обізнаності про неврологічні розлади і їхній вплив на життя та здоров'я людини. Тема Міжнародного дня поінформованості про фунціональні неврологічні розлади змінюється щороку, і різні організації та обєднання в усьому світі організовують заходи, вебінари та кампанії в соціальних мережах.

Яке сьогодні релігійне свято

13 квітня в церковному календарі – День священномученика Артемона. Артемон жив у III столітті і став одним із тих, хто став жертвою переслідувань християн у часи Римської імперії. Під час імперії Діоклетіана (284-305 роки) християнство зазнавало суворих переслідувань. Артемон був одним із численних священнослужителів, які відмовилися від заборони виконувати християнські обряди та відмовитися від віри в Христа.

Він віддавав перевагу вірності своїм переконанням над волею влади. У результаті вірнопіддані Діоклетіана арештували Артемона і піддали жорстоким мукам. Він відмовився відрікатися від своєї віри і помер мученицькою смертю.

Що не можна робити цього дня

Не варто працювати на землі.

Краще не братися за домашні справи.

Не можна злословити і лаятися.

Народні прикмети

Якщо ворони сидять на верхівках дерев, то травень буде теплим.

Уночі багато зірок – до великого урожаю влітку.

Вже розпустилися бруньки на дубові – літо прийде рано і буде теплим.

Пам’ятні події 13 квітня

1204 – хрестоносці папи Іннокентія III взяли греко-православний Константинополь.

1598 – король Франції Генріх IV підписав Нантський едикт, що надавав громадянські права гугенотам, сприяючи громадянській єдності, секуляризму та віротерпимості.

1870 – у Нью-Йорку відкрився знаменитий Музей мистецтв «Метрополітен».

1928 – у Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка «Звенигора».

1940 – розпочався один з етапів депортації із західних областей України, виселені майже 320 тис. осіб.

1960 – Франція здійснила випробування ядерної бомби у пустелі Сахара.

1967 – у СРСР радгоспи перевели на повний госпрозрахунок.

1975 – зіткненнями в Бейруті між палестинськими бойовиками і воєнізованою християнською партією почалася Громадянська війна в Лівані.

1986 – Іван Павло II першим серед пап відвідав синагогу.

1990 – Радянський Союз офіційно визнав свою відповідальність за убивство в Катинському лісі (1940) кількох тисяч польських офіцерів (злочин, в якому раніше СРСР звинувачував нацистів).

2012 – Верховна Рада прийняла Кримінальний процесуальний кодекс України.

2014 – в.о. Президента України Олександр Турчинов оголосив Антитерористичну операцію на сході України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Дмитро, Георгій.