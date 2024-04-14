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14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 квітня – Міжнародний день воротаря
фото: depositphotos

Сьогодні не варто сперечатися

14 квітня відзначається Міжнародний день воротаря, Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми та Міжнародний день раптового сміху. Віряни вшановують пам’ять святого Мартина.

Міжнародний день воротаря

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14 квітня кожного року відзначається Міжнародний день воротаря (International Goalkeeper Day). Воротарі, яких часто називають останньою лінією захисту у футболі, відіграють одну з найважливіших ролей на полі. Однак, часто їхній внесок у гру залишається непоміченим.

Свято воротарів було засновано на честь дня народження колумбійського воротаря Мігеля Калеро, який залишив вагомий слід в історії футболу.

Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми

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Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми (Global Day to End Child Sexual Abuse) відзначається щорічно у другу неділю квітня.

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про руйнівні наслідки сексуального насильства над дітьми та сприянню запобіжним зусиллям у всьому світі. Сексуальне насильство над дітьми є серйозною та широко поширеною проблемою, від якої щорічно страждають мільйони дітей. Це глобальна проблема, яка вимагає скоординованих і постійних зусиль для запобігання та вирішення

Міжнародний день раптового сміху

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Подія була вигадана письменником і оратором Іззі Гезеллом 1997 року. Головна мета цього дня – нагадати людству про користь щоденного щирого сміху, залучити до проявляння емоцій.

Здавна відомо, що сміх здатний оздоровити людину, зменшити нервову напругженість допомогти боротися зі стресом. Що потрібно зробити цього дня? Обов'язково спробуйте посміятися від душі, розвеселіть друзів і рідних.

Яке сьогодні релігійне свято

14 квітня в церковному календарі – День святого Мартина, сповідника, Папи Римського. Він був видатним духовним лідером, який відзначився своєю боротьбою проти монофелітизму та захистом Православ’я. 

Народився в Італії у сім'ї священника. Покинув батьківську хату в доволі юному віці, щоб в Римі висвятитися на диякона. Після смерті папи Теодора I зайняв престол. То був час, коли розповсюджувалася єресь монофелітів. Мартин був проти неї, а тому після отримання престолу одразу засудив такі бачення. Однак, це сталося без згоди імператора, який підтримував монофелітів. Тому вийшов наказ вбити Мартина. Хворого папу відправили на острів, а потім перевели до в'язниці. Засудили на довічне ув'язнення у Криму, де він і помер.

У Церкві святитель Мартин шанується як просвітитель та борець за правду та справедливість, його життя та діяльність нагадують про важливість віри, принциповості та мужності у захисті віри та боротьбі з єретиками.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна прати речі чоловіка чи дружини.
  • Не варто сперечатися.
  • Не можна полювати на лисицю чи ображати тварину.

Народні прикмети

  • У березі багато соку – осінь буде пізньою.
  • Тепла погода – найближчим часом похолодає.
  • Якщо день сонячний і теплий, то урожай буде великим.
  • Голосно каркають ворони – до неприємної новини.

Пам’ятні події 14 квітня

  • 1611 – на бенкеті, організованому принцом Федеріко Чезі на честь Галілео Галілея, вперше прозвучало слово «телескоп».
  • 1848 – у Росії введений секретний цензурний комітет для спостереження за друком;
  • 1852 – при Університеті святого Володимира засновано Київський центральний архів давніх актів (нині – Історичний архів України в Києві).
  • 1863 – у Петербурзі відбулася прем'єра опери Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм»
  • 1865 – у вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно поранив американського президента Авраама Лінкольна.
  • 1871 – у Німеччині заснований парламент – рейхстаг;
  • 1894 – перша публічна демонстрація кінопроєктора Едісона.
  • 1894 – у Нью-Йорку Томас Алва Едісон вперше продемонстрував роботу свого нового винаходу, пристрою для перегляду фільмів під назвою кінетоскоп.
  • 1912 – найбільший на той час пасажирський лайнер світу Титанік зіштовхнувся з айсбергом і потонув.
  • 1912 – засновано ФК «Сантус» (Сан-Паулу, Бразилія).
  • 1918 – заснування в СРСР державної компартійної монопольної пропаганди — декрет Ради народних комісарів на чолі з Леніним.
  • 1929 – ректором Львівської Богословської академії став Йосип Сліпий.
  • 1930 – на екрани вийшов фільм режисера Олександра Довженка «Земля».
  • 1931 – проголошена Друга Іспанська республіка; короля Альфонсо XIII позбавлено влади.
  • 1970 – на американському пілотованому космічному кораблі «Аполлон-13» сталася аварія під час польоту до Місяця. Звук Г'юстоне, у нас проблема!;
  • 1978 – у Тбілісі відбулися масові демонстрації з вимогою збереження за грузинською мовою державного статусу;
  • 1991 – з музею ван Гога в Амстердамі викрадено 20 картин вартістю $500 млн, проте вони були знайдені за 35 хвилин;
  • 2003 – розшифрований людський геном.
  • 2014 – офіційний початок АТО на сході України.
  • 2022 – затонув крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту ВМФ РФ, після удару ракетами «Нептун» ВМС України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр.

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Теги: свята традиції свято

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