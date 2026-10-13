Головна Київ Новини
search button user button menu button

Якість повітря у Києві 13 жовтня 2026 року

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Якість повітря у Києві 13 жовтня 2026 року
Вологість повітря у Києві становить 94 %
фото: glavcom.ua

Актуальні дані про якість повітря в Києві та показники у різних районах столиці

Станом на ранок 12 жовтня у столиці зберігається добрий рівень якості повітря, а станції моніторингу не фіксують значних забруднень. Де саме зараз дихається найлегше та як стежити за ситуацією в реальному часі через сервіси SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn, розповідає «Главком».

Що показують карти моніторингу якості повітря

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто дивитися на загальну динаміку та показники у конкретному районі, а не на одне окреме значення.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Якість повітря в Києві 13 жовтня: SaveEcoBot

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря у Києві та окремих районах столиці. SaveEcoBot використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу; для Києва система збирає інформацію з сотень станцій, частина яких працює в реальному часі.

Станом на 8:00 13 жовтня 2026 року в Києві загалом індекс якості атмосферного повітря дорівнює 40 – це добрий рівень забруднення атмосферного повітря, який має мінімальний вплив на здоров'я людей. Водночас показники в окремих районах можуть змінюватися протягом дня.

Найнижчий індекс забруднення зафіксовано у Деснянському районі – 25 AQI. У Святошинському районі зафіксовано найвищий, добрий рівень забруднення повітря – 54 AQI.

Якість повітря у Києві 13 жовтня 2026 року
Якість повітря у Києві 13 жовтня 2026 року
скриншот із saveecobot.com

Карта забруднення повітря в Києві 13 жовтня: Aqicn

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглянути показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від «добре» до «небезпечного» рівня забруднення.

Якість повітря у Києві 13 жовтня: ЛУН Місто AIR

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення.

Що робити, якщо якість повітря погіршилася

Якщо показники якості повітря погіршилися, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а приплив свіжого повітря організувати після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, адже під час активності людина вдихає більший об'єм повітря. У приміщенні варто зменшити потрапляння забрудненого повітря ззовні. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

Нагадаємо, 12 жовтня о 22:10 окупаційні війська завдали удару по кількох районах Києва, випустивши шість балістичних ракет. У Дніпровському районі ракета влучила в обʼєкт транспортної інфраструктури. Також у Деснянському районі сталося влучання ракети у чотириповерхову складську будівлю.

Також під час російської атаки на Київ 12 жовтня безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці. 

Теги: повітря Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Знищена пускова установка раніше вже використовувалася для обстрілів Києва
Сили оборони знищили ракетну установку, якою Росія обстрілювала Київ (фото)
18 вересня, 18:49
Російський дрон влучив по навчальному закладу
Російський БпЛА атакував Голосіївський район
16 вересня, 21:24
Поліція документує наслідки ранкової ворожої атаки на столицю
Ранкова атака на Київ: пошкоджено дві АЗС та бізнес-центр, є поранені та загиблий
23 вересня, 10:21
Безпілотник влучив у багатоповерхівку на рівні 7–10 поверхів
Атака на Київ: у Печерському районі дрон влучив у багатоповерхівку (відео)
25 вересня, 08:41
Вологість повітря у Києві становить72 %
Якість повітря у Києві 28 вересня 2026 року
28 вересня, 08:14
Пожежа на місці влучання в Оболонському районі
В Оболонському районі Києва дрон РФ впав на територію нежитлової забудови (відео)
28 вересня, 12:54
У Києві виникла пожежа після атаки ворога
Росія атакувала Київ балістикою: є загиблі, виникли пожежі (оновлено)
7 жовтня, 06:43
Внаслідок ворожого обстрілу відбулося вимкнення кількох елементів електричної мережі, якою забезпечується живлення Києва
Росія вдарила по важливому енергооб’єкту Києва: Шмигаль розповів деталі
8 жовтня, 19:38
Вологість повітря у Києві становить 82 %
Якість повітря у Києві 10 жовтня 2026 року
10 жовтня, 08:16

Новини

У Дарницькому районі Києва уламки дрона пошкодили приватний будинок
У Дарницькому районі Києва уламки дрона пошкодили приватний будинок
У Києві третя від початку доби повітряна тривога тривала понад годину
У Києві третя від початку доби повітряна тривога тривала понад годину
Якість повітря у Києві 13 жовтня 2026 року
Якість повітря у Києві 13 жовтня 2026 року
Обвал попиту на оренду в Києві: де житло подешевшало найбільше
Обвал попиту на оренду в Києві: де житло подешевшало найбільше
Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години
Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години
Повітряні Силі повідомили, що РФ застосувала шість балістичних ракет по Києву: цілі були виявлені під час атаки
Повітряні Силі повідомили, що РФ застосувала шість балістичних ракет по Києву: цілі були виявлені під час атаки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 жовтня: ситуація на фронті
258K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
84K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
Вчора, 20:01
США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
Вчора, 14:26
В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
11 жовтня, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua