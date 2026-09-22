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Значні дощі на півночі та різке похолодання: погода на 22 вересня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Значні дощі на півночі та різке похолодання: погода на 22 вересня 2026
Холодний атмосферний фронт із північного заходу поклав край «бабиному літу» в Україні
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють лише 13–15° тепла

У вівторок, 22 вересня, в Україні хмарно з дощами та різким похолоданням – особливо відчутним на заході та в центрі країни. На півночі вночі значні дощі, жовтий рівень небезпечності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарно з проясненнями. Помірні дощі, вночі у північних областях значні; у більшості центральних та південних областей вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно західний, 5–10 м/с. Температура різко відрізняється залежно від регіону: у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі лише 4–9°, вдень 10–15° – справжня рання осінь. На сході та південному сході тепліше: вночі 11–16°, вдень 19–24°. На решті території вночі 7–12°, вдень 12–17°. 

Значні дощі на півночі та різке похолодання: погода на 22 вересня 2026 фото 1

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень): до кінця доби 21 вересня та вночі 22 вересня в Житомирській, Київській та Чернігівській областях очікуються значні дощі, що можуть ускладнити рух транспорту.

Значні дощі на півночі та різке похолодання: погода на 22 вересня 2026 фото 2

У вівторок, 22 вересня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі значний, вдень помірний дощ – столиця занурюється в справжню осінь. Вітер переважно західний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 7–12°, вдень 12–17°; у Києві вночі близько 10°, вдень лише 13–15°.

У наступні три доби в більшості областей помірні дощі, найближчої ночі в північних областях та в середу на Лівобережжі – значні, місцями грози. Вітер північно-західний, 5–12 м/с, 23 вересня на сході та південному сході пориви 15–20 м/с. Температура вночі 4–12°, вдень 10–17°; у південно-східній частині вночі 9–16°, вдень 16–23°.

Нагадаємо, вчора холодний атмосферний фронт із північного заходу поклав край «бабиному літу» в Україні – прийшли дощі та різке похолодання. Тепер осінь упевнено закріплює свої позиції. Детальніше про прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 21–27 вересня 2026 року.

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Теги: погода подарунок фронт столиця вітер Укргідрометцентр прогноз погоди

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