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Якість повітря у Києві 22 вересня 2026 року: де в столиці дихати найлегше

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Якість повітря у Києві 22 вересня 2026 року: де в столиці дихати найлегше
У столиці з минулого дня йде дощ
фото: glavcom.ua

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня

Зранку вівторка, 22 вересня 2026 року, у Києві зафіксовано добрий рівень якості повітря з мінімальним індексом забруднення. Завдяки дощам, що тривають із учорашнього дня, атмосфера повністю очистилася, а інтерактивні мапи моніторингу в усіх районах столиці стали «зеленими». Де саме фіксують найчистіше повітря та як стежити за ситуацією в реальному часі за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn, розповідає «Главком».

Що показують карти

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто дивитися на загальну динаміку та показники у конкретному районі, а не на одне окреме значення.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Якість повітря в Києві 22 вересня: SaveEcoBot

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря у Києві та окремих районах столиці. SaveEcoBot використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу; для Києва система збирає інформацію з сотень станцій, частина яких працює в реальному часі.

Станом на 08:00 22 вересня 2026 року в Києві зафіксовано добрий рівень забруднення повітря. Індекс якості атмосферного повітря становить 16, що має мінімальний вплив на здоров'я людей.

Сьогодні у столиці немає жодної локації з брудним повітрям – весь Київ на мапах моніторингу світиться «зеленим». Найнижчий індекс забрудненості повітря зафіксовано у Дарницькому, Печерському та Дніпровському районах.

Якість повітря у Києві станом на ранок 22 вересня по районах
Якість повітря у Києві станом на ранок 22 вересня по районах
дані: SaveEcoBot

Карта забруднення повітря в Києві 22 вересня: Aqicn

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглянути показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від «добре» до «небезпечного» рівня забруднення.

Якість повітря у Києві 22 вересня: ЛУН Місто AIR

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення.

Що робити, якщо якість повітря погіршилася

Якщо показники якості повітря погіршилися, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а приплив свіжого повітря організувати після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, адже під час активності людина вдихає більший об'єм повітря. У приміщенні варто зменшити потрапляння забрудненого повітря ззовні. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

Нагадаємо, у місті з учорашнього дня йде дощ, що позитивно вплинуло на якість атмосферного повітря та очистило його.

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Теги: Київ повітря столиця

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