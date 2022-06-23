«Євробачення» не в Україні. Європейська мовна спілка підтвердила своє рішення

У правилах конкурсу зазначено, що захід можна перенести у форс-мажорних ситуаціях, таких як війна

Європейська спілка телебачення і радіомовлення (EBU) підтвердила своє рішення не проводити «Євробачення-2023» в Україні через війну. Наразі організатори шукають іншу країну для проведення конкурсу. Про це ідеться у заяві спілки від 23 червня.

«Спілка повністю розуміє розчарування, викликане оголошенням про те, що конкурс «Євробачення-2023» не може бути проведений в Україні. Рішення продиктовано обовʼязком забезпечити виконання умов, що гарантують безпеку та захист усіх, хто працює та бере участь у заході, планування якого необхідно розпочати негайно у країні, яка приймає конкурс», – заявили у спілці.

У правилах конкурсу зазначено, що захід можна перенести у форс-мажорних ситуаціях, таких як війна. Головним ризиком організатори визначили ризик повітряних нальотів або атак з використанням безпілотників, або ракет.

Крім того, EBU звернувся за консультацією до стороннього експерта з безпеки, який чітко вказав, що контрзаходи, запропоновані для помʼякшення загроз при плануванні заходу в Україні, були недостатніми для міжнародного публічного заходу, а ризики оцінили як «високі».

Щодо можливості проведення конкурсу у прикордонному районі неподалік сусідньої країни (імовірно, ідеться про місто Ужгород та Чоп, що на кордоні із Угорщиною та Словаччиною), то характеристики запропонованих місць проведення та відсутність необхідної навколишньої інфраструктури не відповідають вимогам «Євробачення».

Нагадаємо, раніше Європейський мовний союз (EBU) ухвалив рішення, що пісенний конкурс «Євробачення-2023» не відбудеться в Україні через війну. Відтак, право проведення конкурсу передано Великій Британії, яка зайняла друге місце в цьогорічному конкурсі.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що Україна вимагатиме від Європейського мовного союзу додаткових перемовин щодо проведення «Євробачення-2023». Він зазначив, що Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли Київ поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів, та вважає, що є всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони.

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон, який побував у Києві з незапланованим раніше візитом, підкреслив, що Україна перемогла у цьогорічному конкурсі і має право вирішувати, де проводити конкурс в наступному році.

Як відомо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022», переможницею якого стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

Україна перемагала на Євробаченні тричі – в 2004, 2016 та 2022 роках, а прийняла конкурс поки що двічі – у 2005 та 2017 роках, відповідно. В обох випадках подія відбувалась у Києві.