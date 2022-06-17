«Євробачення-2023» у Великій Британії: Мінкульт зробив різку заяву

Ткаченко: «Проведення «Євробачення-2023» в Україні – це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує Україну зараз»

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на заяву Європейської мовної спілки щодо неможливості проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2023» в Україні. Україна не погоджується з характером ухвалення рішення.

«У відповідь на оприлюднену заяву Європейської мовної спілки щодо неможливості проведення «Євробачення-2023» в Україні, хочемо наголосити про наступне. Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони», – написав Ткаченко у Facebook.

Міністр наголосив, що Україна чесно виграла «Євробачення-2022» та виконала всі умови у зазначені терміни щодо процесу узгодження його проведення в Україні, зокрема надала відповіді та гарантії щодо норм безпеки та можливих місць проведення конкурсу.

«Проведення «Євробачення-2023» в Україні – це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує Україну зараз. Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці. Тому ми вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення «Євробачення-2023 в Україні», – наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо «Євробачення-2023» відбудеться не в Україні. Організатори конкурсу звернулися до Великої Британії, щоб обговорити можливість провести конкурс там, оскільки представник цієї країни посів друге місце.

Раніше український уряд утворив Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу «Євробачення».

Згодом стало відомо, що Україна розпочинає підготовку до «Євробачення-2023».

Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.