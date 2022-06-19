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    Культура

    Kalush Orchestra звернулись до організаторів «Євробачення»

    Соліст Kalush Orchestra виступив проти скасування&nbsp;&laquo;Євробачення-2023&raquo; в Україні - Kalush Orchestra звернулись до організаторів «Євробачення»
    Соліст Kalush Orchestra виступив проти скасування «Євробачення-2023» в Україні
    фото з відкритих джерел

    Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зазначив, що засмучений рішенням EBU

    Переможці «Євробачення» Kalush Orchestra звернулись до організаторів конкурсу з проханням дати Україні і ЗСУ трохи часу для того, щоб забезпечити безпеку проведення пісенного свята в Києві.

    Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк записав відеозвернення, в якому зазначив, що засмучений рішенням EBU.

    Лідер колективу вважає, що європейська мовна компанія має дати час українцям.

    «Всі вже чули новини про Євробачення і вони не дуже хороші. Наша команда також дуже розчаровується стосовно рішення EBU і маємо велику надію, що це ще можна якось змінити. Через те, що ми дуже хочемо провести це Євробачення в Україні. І наші ЗСУ зроблять все можливе, щоб це було безпечно для всіх. Тому просимо EBU і всіх, хто приймає рішення просто дати нам трошки часу і ми вам докажемо, що все буде так, як і має бути», – прокоментував музикант.

    Псюк звернувся з проханням поширювати його відео з хештегом #ESCUKRAINE2023.

    «Тільки разом ми зможемо змінити думку організаторів Євробачення та європейської спільноти», – додав він.

    Нагадаємо, раніше Європейський мовний союз (EBU) ухвалив рішення, що пісенний конкурс «Євробачення-2023» не відбудеться в Україні через війну. Відтак, право проведення конкурсу передано Великій Британії, яка зайняла друге місце в цьогорічному конкурсі.

    Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що Україна вимагатиме від Європейського мовного союзу додаткових перемовин щодо проведення «Євробачення-2023». Він зазначив, що Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли Київ поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів, та вважає, що є всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони.

    Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон, який побував у Києві з незапланованим раніше візитом, підкреслив, що Україна перемогла у цьогорічному конкурсі і має право вирішувати, де проводити конкурс в наступному році.

    Як відомо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022», переможницею якого стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

    Україна перемагала на Євробаченні тричі – в 2004, 2016 та 2022 роках, а прийняла конкурс поки що двічі – у 2005 та 2017 роках, відповідно. В обох випадках подія відбувалась у Києві.

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    Теги: росія окупанти Євробачення ЗСУ війна конкурс Велика Британія Україна окупація #stoprussia Kalush Orchestra
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    Kalush Orchestra звернулись до організаторів «Євробачення»