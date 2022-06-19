Kalush Orchestra звернулись до організаторів «Євробачення»

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зазначив, що засмучений рішенням EBU

Переможці «Євробачення» Kalush Orchestra звернулись до організаторів конкурсу з проханням дати Україні і ЗСУ трохи часу для того, щоб забезпечити безпеку проведення пісенного свята в Києві.

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк записав відеозвернення, в якому зазначив, що засмучений рішенням EBU.

Лідер колективу вважає, що європейська мовна компанія має дати час українцям.

«Всі вже чули новини про Євробачення і вони не дуже хороші. Наша команда також дуже розчаровується стосовно рішення EBU і маємо велику надію, що це ще можна якось змінити. Через те, що ми дуже хочемо провести це Євробачення в Україні. І наші ЗСУ зроблять все можливе, щоб це було безпечно для всіх. Тому просимо EBU і всіх, хто приймає рішення просто дати нам трошки часу і ми вам докажемо, що все буде так, як і має бути», – прокоментував музикант.

Псюк звернувся з проханням поширювати його відео з хештегом #ESCUKRAINE2023.

«Тільки разом ми зможемо змінити думку організаторів Євробачення та європейської спільноти», – додав він.

Нагадаємо, раніше Європейський мовний союз (EBU) ухвалив рішення, що пісенний конкурс «Євробачення-2023» не відбудеться в Україні через війну. Відтак, право проведення конкурсу передано Великій Британії, яка зайняла друге місце в цьогорічному конкурсі.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що Україна вимагатиме від Європейського мовного союзу додаткових перемовин щодо проведення «Євробачення-2023». Він зазначив, що Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли Київ поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів, та вважає, що є всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони.

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон, який побував у Києві з незапланованим раніше візитом, підкреслив, що Україна перемогла у цьогорічному конкурсі і має право вирішувати, де проводити конкурс в наступному році.

Як відомо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022», переможницею якого стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

Україна перемагала на Євробаченні тричі – в 2004, 2016 та 2022 роках, а прийняла конкурс поки що двічі – у 2005 та 2017 роках, відповідно. В обох випадках подія відбувалась у Києві.