Польща виступила проти перенесення «Євробачення-2023» з України

Польське міністерство культури закликає до переговорів з Україною щодо проведення «Євробачення-2023»

Польща не згодна з рішенням Європейського мовного союзу (EBU) про позбавлення України права на проведення «Євробачення-2023» і підтримує позицію Києва щодо необхідності проведення з Україною переговорів з цього приводу. Про це йдеться у спільній заяві міністерства культури і національної спадщини РП та правління польського національного телеканалу TVP.

Як зазначається у заяві, польська сторона висловлює жаль з приводу того, що EBU в односторонньому порядку позбавив українського державного мовника – Національну суспільну телерадіокомпанію України – права на організацію конкурсу «Євробачення» у 2023 році і розпочав переговори з цього приводу з британським телеканалом BBC.

«Ми запевняємо українського суспільного мовника у нашій постійній підтримці щодо пошуку такої організаційної моделі для проведення конкурсу «Євробачення-2023» наступного року, яка враховуватиме участь якомога більшої частки українських учасників і продюсерів, а також аудиторії з цієї країни», – йдеться у спільній заяві міністерства й TVP.

Заяву підписали віцепрем’єр – міністр культури і національної спадщини Польщі Пьотр Глінський, а також голова та член правління TVP Яцек Курський і Матеуш Матишкович.

Нагадаємо, раніше Європейський мовний союз (EBU) ухвалив рішення, що пісенний конкурс «Євробачення-2023» не відбудеться в Україні через війну. Відтак, право проведення конкурсу передано Великій Британії, яка зайняла друге місце в цьогорічному конкурсі.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що Україна вимагатиме від Європейського мовного союзу додаткових перемовин щодо проведення «Євробачення-2023». Він зазначив, що Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли Київ поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів, та вважає, що є всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони.

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон, який побував у Києві з незапланованим раніше візитом, підкреслив, що Україна перемогла у цьогорічному конкурсі і має право вирішувати, де проводити конкурс в наступному році.

Як відомо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022», переможницею якого стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

Україна перемагала на Євробаченні тричі – в 2004, 2016 та 2022 роках, а прийняла конкурс поки що двічі – у 2005 та 2017 роках, відповідно. В обох випадках подія відбувалась у Києві.