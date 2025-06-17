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В Україні знижуються ціни на молоко 

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні знижуються ціни на молоко 
Молоко дешевшає
фото з відкритих джерел

Ключовим чинником зниження цін називають профіцит не лише молока-сировини, а й готової продукції

В Україні зафіксовано зниження закупівельних цін на молоко-сировину. Причинами стали надлишкова пропозиція як сировини, так і готової молочної продукції, збільшення імпорту сирів, а також скасування торговельних пільг з боку Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Асоціації виробників молока (АВМ).

Станом на 6 червня середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку склала 16,00 грн/кг без ПДВ – на 12 коп. менше, ніж місяцем раніше. Діапазон цін варіюється від 15,50 до 16,50 грн/кг. Молоко вищого ґатунку коштує в середньому 15,75 грн/кг без ПДВ (мінус 18 копійок за місяць), а його ціни коливаються від 15,30 до 16,20 грн/кг.

Ціна на молоко першого ґатунку становить 15,45 грн/кг без ПДВ, що на 15 коп. менше порівняно з першою половиною попереднього місяця. Мінімальна ціна в господарствах – 15,00 грн/кг, максимальна – 15,60 грн/кг. Середньозважена ціна трьох ґатунків на 6 червня становила 15,75 грн/кг, знизившись на 5 коп. порівняно з попереднім моніторингом.

Аналітики прогнозують можливий перегляд закупівельних цін у другій половині червня з боку переробників, незалежно від типу продукції, яку вони виготовляють. Ключовим чинником зниження цін називають профіцит не лише молока-сировини, а й готової продукції: якщо у травні ринок зберігав баланс, то нині пропозиція перевищує попит.

На тлі цих подій стримувальним фактором для цін виступає рішення Єврокомісії від 5 червня – відновлення квот та мит для української агропродукції. Йдеться, зокрема, про скасування автономних торговельних заходів (АТЗ), що діяли з 2022 року й дозволяли українським переробникам експортувати молочну продукцію до ЄС без торгових бар’єрів. Це, ймовірно, зумовить скорочення обсягів експорту до європейських країн.

У повідомленні АВМ зазначається, що українське сухе молоко та вершкове масло користуються попитом серед європейських трейдерів, які закуповують їх дешевше від біржових аналогів та перепродають у треті країни. Зокрема, переробники з Румунії та Болгарії імпортують українське сухе молоко для виробництва кисломолочних і м’яких сирів. Частина продукції також потрапляє на полиці супермаркетів ЄС під private label або продається в етнічних крамницях у Німеччині, Польщі, Румунії та Литві.

Ще одним фактором тиску на ціни є зростання обсягів імпорту сирів на внутрішній ринок, що ускладнює реалізацію продукції українських виробників. У таких умовах молочні ферми змушені оптимізувати витрати, адже збільшення надоїв наразі економічно невигідне та може ще більше посилити ціновий спад.

Раніше ми писали, що ціни на харчові продукти в Україні вже наблизилися, а за деякими позиціями навіть перевищують рівень цін у сусідніх країнах. Як передає «Главком», про це повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, цитує його «Інтерфакс-Україна».

Посадовець зазначив, що Україна втратила певну частину врожаю ранніх сортів плодово-ягідних та озимих культур через весняні заморозки, але не очікує суттєвого впливу на продовольчу інфляцію. У квітневому інфляційному звіті Нацбанк очікував урожай зернових цього року на рівні 61,7 млн тонн.

Теги: ринок зниження цін

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