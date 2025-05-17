В Україні різко здешевшав популярний овоч з борщового набору

Більшість українських господарств уже приступили до масових відвантажень ранньої капусти

В Україні спостерігається стрімке зниження цін на ранню білокачанну капусту. Експерти зазначають, що на це вплинули деякі фактори. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit, передає «Главком».

Аналітики кажуть, що це пов'язане зі збільшенням пропозиції овочів нового врожаю, а також досить невисокий попит на цю продукцію.

Ще в квітні капусту нового врожаю пропонували до продажу в межах 30-40 грн/кг ($0,72-0,96/кг), що в середньому на 37% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Зазначається, що фермери змушені активно знижувати ціни на свою продукцію через надмірну пропозицію на ринку.

Також вказано, що більшість українських господарств уже приступили до масових відвантажень ранньої капусти.

«Також ситуацію посилюють досить низькі темпи збуту у цьому сегменті. Оптові компанії та роздрібні мережі вважають за краще вести закупівлі невеликими партіями з огляду на короткий термін реалізації цього овоча», – йдеться у повідомленні.

Попри стрімке зниження цін, капуста нового врожаю в Україні зараз надходить у продаж у середньому у 2,8 раза дорожче, ніж за аналогічний період 2024 року.

За словами експертів, така цінова різниця пояснюється досить холодною та затяжною весною.

До слова, мережа супермаркетів «Сільпо» здивувала ціною на гіркий перець чилі, який пропонується гостям магазину по ціні 699 грн за кілограм.

Нагадаємо, Україну чекає значне подорожчання сезонних фруктів – через квітневі заморозки 2025 року втрачено значну частину урожаю абрикосів, персиків та лохини. Ціни на абрикоси можуть злетіти на 25%, а ситуація з яблуками залишається невизначеною через пошкодження квіту.