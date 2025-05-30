Перехід з долара на євро: чи варто українцям міняти валюту у 2025 році

«Наразі набагато цікавіше тримати заощадження в національній валюті – гривні»

Україна розглядає можливість змінити долар США як основну валюту для курсової прив’язки гривні на користь євро. Ідея пов’язана з кількома важливими факторами: перспективою членства України в Європейському Союзі, посиленням військово-політичної підтримки з боку ЄС, а також зростанням нестабільності на світових ринках і ризиком фрагментації глобальної торгівлі.

Через це в українців виникає питання, чи варто міняти долари на євро у 2025 році. Про це для «Фактів ICTV» розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, передає «Главком».

«У нас наразі «воєнний» курс долара, що дає змогу державі розвивати економіку в надскладних умовах. Тому світовий курс долара незначно впливає на український ринок» , – каже експерт.

Водночас курс євро визначається ситуацією на міжнародних торгах пари долар/євро. Євро на українському ринку орієнтується на світову валютну кон’юнктуру, зокрема, курс до долара.

Експерт каже, що долару не загрожує знецінення, адже до 80% світових фінансів зберігається в доларах. Американська валюта, попри зміну економічної ситуації, залишається світовою.

Лєсовий підкреслив, що заощадженням в доларах знецінення не загрожує. Наразі варто утриматися від обміну долара на євро, адже втратити можна більше, ніж отримати.

«Звісно, ми не можемо прогнозувати, яким буде співвідношення долара та євро з 9 липня, коли за графіком Трампа можуть бути запроваджені 50% мит на товари з ЄС, та яким буде аперкот у відповідь від Європи», – каже Тарас Лєсовий.

Також він зазначив, що мита Трампа порушили баланс світової економіки, проте не констатувати те, що євро значно здорожчає, а долар знеціниться, не варто.

«Тому жодних рішень поспіхом не варто ухвалювати. Адже зміна валютних заощаджень лише нашкодить і розчарує. Врешті-решт хочеться нагадати про дохідність гривневих депозитів. Наразі набагато цікавіше тримати заощадження в національній валюті – гривні, тому я б розглядав можливість збереження в ній хоча б частини з них», – підсумував експерт.

Нагадаємо, перехід України на євро як основної курсоутворюючої валюти займе понад 15 років.

Посадовець наголосив, що шлях зміни валюти є «дуже довгим і далеким» для України. «Я думаю, що 10-15 років – це точно не той термін, за який ми встигнемо підготувати себе для того, щоб відповідати всім критеріям, які потрібно для переходу на євро», – каже він.