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У Китаї зростає популярність одного українського товару

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Китаї зростає популярність одного українського товару
Китай готовий закуповувати ячмінь з України
фото із відкритих джерел

Китай уже законтрактував близько 500 тис. тонн українського ячменю

Попит на український ячмінь зростає, особливо з боку Китаю та країн Південної Європи. Про це повідомили в аналітичному департаменті сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах ВАР, повідомляє «Главком».

«Китай уже законтрактував близько 500 тис. тонн українського ячменю на липень-серпень, а європейські імпортери – зокрема Іспанія та Італія – також активізують закупівлі», – йдеться в повідомленні. 

Трейдери прагнуть заздалегідь закрити потреби в обсягах, зважаючи на обмежені перспективи внутрішнього виробництва. Водночас в Україні на тлі скорочення посівних площ та впливу погодних ризиків очікується суттєве зменшення валового збору ячменю у новому сезоні.

«Цьогоріч очікуємо збір ячменю близько 5,1-5,3 млн тонн, що на 40% нижче від довоєнного рівня. Це означає суттєве зниження пропозиції вже на старті сезону, і ринок поступово починає це враховувати в цінах», – повідомили аналітики.

Аналітики також бачать потенціал для зростання цін у другій половині року, особливо якщо погодні ризики підтвердяться і врожай виявиться ще меншим за прогноз.

«На старті сезону модель цін показує рівень 200−205$/тонн на базисі CPT, але вже до грудня-січня можна почікувати позначки 230−240$/тонн. Ринок вже демонструє готовність платити більше за обмежену пропозицію якісного ячменю», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в Україні більше не залишилося власного житнього борошна – наразі його повністю імпортують. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів гендиректор «Української аграрної конфедерації» Павло Коваль.

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Теги: експорт Китай ринок зерно Україна

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