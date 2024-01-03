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Вартість оформлення паспорта у формі ID-картки зросла: скільки коштує

Наталія Порощук
glavcom.ua
Вартість оформлення паспорта у формі ID-картки зросла: скільки коштує
Паспорт громадянина (ID-картка) до десяти робочих днів коштуватиме 874 грн
фото: Міністерство внутрішніх справ/Facebook

Українці, які сплатили адміністративні послуги та подали заяви на оформлення документів до нового року, отримають документи за старою ціною

В Україні з 1 січня підвищилася вартість на оформлення паспорта громадянина у вигляді ID-картки та інші документи(оформлення посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон). Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Це пов'язано із тим, що ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» змінило вартість бланків окремих біометричних документів», – йдеться у повідомленні.

Вартість оформлення паспорта у формі ID-картки зросла: скільки коштує фото 1
фото: Державна міграційна служба України

Українці, які сплатили адміністративні послуги та подали заяви на оформлення документів до нового року, отримають документи за старою ціною.

«Ті, хто оплатив адмінпослуги до 31.12.2023, але заяву для оформлення документів ще не подав, здійснюватиме доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв», – заявили в МВС.

З 1 січня вартість оформлення документів становитиме:

  • Паспорта громадянина (ID-картка) вперше – безоплатно;
  • паспорта громадянина (ID-картка) до десяти робочих днів – 874 грн, де 496 грн – за адмінпослуги, 378 грн – за бланк;
  • паспорта громадянина (ID-картка) до 20 робочих днів – 504 грн, де 126 грн – за адмінпослуги, 378 грн – за бланк;
  • посвідки на тимчасове проживання в Україні – 1056 грн, де 452 грн – за адмінпослуги, 570 грн – за бланк, 34 грн – держмито;
  • посвідки на постійне проживання – 1151 грн, 496 грн – за адмінпослуги, 570 грн – за бланк, 85 грн – держмито;
  • посвідчення особи без громадянства для виїзду за межі країни – 6867 грн, де 452 грн – за адмінпослуги, 6330 грн – за бланк, 85 грн – держмито.

Раніше стало відомо, що е-паспорти для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну. 

Для перетинання кордону в особи закордонний паспорт має бути наявним фізично. Е-паспорти можуть лише допомогти прикордонникам здійснити додаткову ідентифікацію особи.

Теги: МВС паспорт Україна

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