Вартість оформлення паспорта у формі ID-картки зросла: скільки коштує

Українці, які сплатили адміністративні послуги та подали заяви на оформлення документів до нового року, отримають документи за старою ціною

В Україні з 1 січня підвищилася вартість на оформлення паспорта громадянина у вигляді ID-картки та інші документи(оформлення посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон). Про це повідомляє пресслужба МВС.

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«Це пов'язано із тим, що ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» змінило вартість бланків окремих біометричних документів», – йдеться у повідомленні.

фото: Державна міграційна служба України

Українці, які сплатили адміністративні послуги та подали заяви на оформлення документів до нового року, отримають документи за старою ціною.

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«Ті, хто оплатив адмінпослуги до 31.12.2023, але заяву для оформлення документів ще не подав, здійснюватиме доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв», – заявили в МВС.

З 1 січня вартість оформлення документів становитиме:

Паспорта громадянина (ID-картка) вперше – безоплатно;

паспорта громадянина (ID-картка) до десяти робочих днів – 874 грн, де 496 грн – за адмінпослуги, 378 грн – за бланк;

паспорта громадянина (ID-картка) до 20 робочих днів – 504 грн, де 126 грн – за адмінпослуги, 378 грн – за бланк;

посвідки на тимчасове проживання в Україні – 1056 грн, де 452 грн – за адмінпослуги, 570 грн – за бланк, 34 грн – держмито;

посвідки на постійне проживання – 1151 грн, 496 грн – за адмінпослуги, 570 грн – за бланк, 85 грн – держмито;

посвідчення особи без громадянства для виїзду за межі країни – 6867 грн, де 452 грн – за адмінпослуги, 6330 грн – за бланк, 85 грн – держмито.

Раніше стало відомо, що е-паспорти для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Для перетинання кордону в особи закордонний паспорт має бути наявним фізично. Е-паспорти можуть лише допомогти прикордонникам здійснити додаткову ідентифікацію особи.