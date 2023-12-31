«Для багатьох ми є Руандою». Маринович порадив Зеленському змінити стиль поведінки з Заходом

Відомий філософ, релігієзнавець, член Ініціативна група «Першого грудня» оцінив 2023 рік для українців

Нині українській владі, зокрема президенту Володимиру Зеленському варто вносити корективи у свої підходи спілкування з міжнародними партнерами, щоб зацікавленість до війни в Україні не згасала. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив філософ і релігієзнавець, проректор Українського католицького університету, колишній політв’язень Мирослав Маринович.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Фахівець оцінив становище, я яке зараз потрапила Україна, і якими є перспективи на 2024 рік.

«Зараз ми входимо в період, коли треба буде вносити якісь корективи у підходи. Насправді цей похід президента Зеленського за завоювання сердець політиків усього світу був дуже потужним. І я, щиро кажучи, був приголомшений, для мене стало несподіванкою, наскільки це було успішно. І я вдячний президентові за цю працю. Але з якогось часу стало відчуватися, що ця напориста сміливість почала сприйматися скептично, а часом і критично. Здається, президент не одразу це відчув і тому не відмовлявся від такого атакувального стилю», – зазначив Маринович

Будь ласка, читайте текст після реклами

На його думку, переломним був момент з висловлюванням міністра оборони Великобританії Бена Воллеса, який заявив, що Захід очікував на якусь вдячність від українського керівництва.

«Зеленський у відповідь пожартував у стилі «95 кварталу», і я просто відчув, наскільки це було неадекватно. Україна все-таки не є потужною країною калібру західних демократій, яка б могла дозволити собі таку манеру спілкування з політиками», – зауважив проректор.

На його думку, зараз відбуватиметься період коригування стилю спілкування з західними політиками, бо Україні «дуже чітко дали зрозуміти, що стиль, який був до сьогодні, вже не працює».

Маринович вважає, що українці можуть завадити перетворенню війни у масовій свідомості у затяжний периферійний конфлікт, якщо задіють майстерність і досвід, який «українським політикам бракує».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Передусім – вміти подати інтереси України так, щоби вони збігалися з інтересами західних держав. Ми це робили, але щось припинило працювати, отже, потрібно думати, як зайти з іншого боку. Оскільки я не політик, то не можу запропонувати якісь конкретні палички-виручалочки, але треба відчути, на які кнопки тепер можна натиснути», – сказав проректор.

Друге, що потрібно відчути і політикам, і громадянському суспільству, за його словами, – це те, що світ великий і його увага не буде постійно прикута до України.

«Задаймося самокритичним питанням: чи нам свого часу боліли події, що відбувалися в Сирії, чи геноцид в Руанді? Чи хтось з українців збирався з якимись протестами проти винуватців тих подій? Так само для багатьох людей на Заході ми є Руандою. Ну, може, не Руандою, а країною все-таки не третього, а другого світу, але все одно…

Дякуємо Богові, що ми протягом якогось часу були в центрі уваги світу і дуже багато вдалося досягти за цей час. Але було очевидно, що після атаки ХАМАС на Ізраїль увага світу переключиться, так і сталося. Тепер потрібно знову завойовувати цю увагу і бажано не негативними звістками з фронту, а якимись позитивними ініціативами», – підкреслив Маринович.

Нагадаємо, що в липні 2023 року тодішній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за вже надану зброю. Так він прокоментував критику президента Володимира Зеленського через відсутність запрошення та чітких термінів вступу України до НАТО.