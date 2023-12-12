Блокада пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», візит Зеленського до США: головне за ніч

Посеред траси стоїть нібито зламана польська вантажівка, яка блокує рух транспорту

У ніч на вівторок на українсько-польський кордон прибула польська поліція

Польські перевізники знову заблокували пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Президент Володимир Зеленський розпочав візит до США. Україна отримає третій транш від МВФ на $900 млн. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 12 грудня, щоб ви були в курсі подій.

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Блокада пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ»

Польські перевізники знову заблокували пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ», рух яким було відновлено вдень 11 грудня. Про це розповів лідер польських протестувальників Рафал Меклер.

За його словами, на дорозі з польського боку стоїть нібито поламана вантажівка з причепом.

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Меклер написав, що машину ще ніхто не ремонтував і на місце прибуває все більше і більше людей.

«У Дорогуськ приїжджає все більше протестувальників. Це буде довга ніч», – повідомив керівник протесту.

У ніч на вівторок до пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» прибула польська поліція, щоб розблокувати дорогу. Правоохоронці виставили щити у відповідь на намагання мітингувальників заблокувати шлях.

Зеленський зустрівся з главою Пентагону

Президент Володимир Зеленський розпочав візит до США із зустрічі з американським міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

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Зустріч українського лідера з Ллойдом Остіном і Чарльзом Брауном пройшла в Національному університеті оборони США.

За словами Зеленського, на ній обговорилювалися виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальша українсько-американська співпраця у сфері оборони.

Виступ Зеленського у Національному університеті оборони США

Президент Володимир Зеленський виступив у Національному університеті оборони США.

Під час виступу президент України зазначив, що проблеми в Конгресі США з ухваленням нової допомоги Україні лише надихають Путіна.

«Якщо когось надихають нерозв’язані проблеми на Капітолійському пагорбі, то це лише Путіна та його хвору свиту», – сказав Зеленський.

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Президент закликав підтримувати верховенство права, інституції та альянси, що захищають демократію та бережуть безпеку, зокрема й НАТО.

Україна отримає третій транш від МВФ

Міжнародний валютний фонд схвалив перегляд програми для України, який дозволить надати транш на суму близько $900 млн.

«Ми працювали дуже близько з економічною командою України протягом останніх тижнів і сьогодні ми завершили другий перегляд нашої програми», – сказала директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час пресбрифінгу.

Тепер Україна працюватиме над підготовкою до третього перегляду програми, що може відбутися вже цієї весни.

Демократична спілка угорців України просить Орбана підтримати вступ в ЄС

Лідери угорських громад Закарпаття звернулися до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з проханням підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС.

У зверненні зазначається, що Україна за останній рік продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Європейської Комісії щодо забезпечення прав національних меншин.

«Ми наполегливо закликаємо всіх лідерів держав-членів ЄС продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції. Цей поступ у забезпеченні демократії та прав національних меншин є невіддільною частиною Копенгагенських критеріїв членства, і ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль у цьому напрямку», – зазначає спілка угорців України.

Палата представників може проголосувати за початок процедури імпічменту Байдена

Контрольована республіканцями Палата представників Конгресу США проголосує в середу за офіційне оформлення процедури імпічменту президента-демократа Джо Байдена.

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Республіканці звинувачують президента і його сім'ю в отриманні неправомірної вигоди від політичних рішень, в ухваленні яких Байден брав участь як віце-президент під час правління президента Барака Обами в 2009-2017 рр.

Вони також звинувачують Міністерство юстиції в неправомірному втручанні в розслідування щодо Байдена. Окрім цього, республіканці звинувачують Мін'юст США в неналежному втручанні в розслідування щодо сина Байдена, бізнесмена Хантера Байдена.