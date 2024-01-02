Блінкен і глава МЗС Британії провели розмову щодо подальшої допомоги Україні

Співрозмовники обговорили «подальші американсько-британські зусилля, щоби допомогти Україні захиститися від російської агресії»

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон провели розмову стосовно підтримки України, ситуації у Секторі Гази та безпеки судноплавства в Червоному морі. Про це повідомили в Держдепартаменті США.

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Співрозмовники обговорили «подальші американсько-британські зусилля, щоби допомогти Україні захиститися від російської агресії».

Крім того, вони обговорили бойові дії в Секторі Гази, можливості для покращення захисту цивільного населення й доставки гуманітарної допомоги у цей регіон.

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Також Блінкен і Кемерон наголосили на важливості «колективних багатосторонніх дій» для усунення загроз комерційному судноплавству в Червоному морі з боку підтримуваних Іраном хуситів.

Як повідомлялося, адміністрація президента США обговорює перехід до підтримки оборонної позиції українського війська, але не заперечує проведення подальших контрнаступів.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроект про щорічні витрати на оборону, в якому передбачена рекордна сума для Пентагону 886 млрд доларів. У ньому вказується також допомога для України.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) сподіваються, що Сенат схвалить пакет додаткової фінансової допомоги для України у січні 2024 року.

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Як відомо, президент США Джо Байден готовий піти на компроміс із республіканцями в питанні безпеки кордону та міграційної політики, щоб вони не блокували ухвалення додаткової допомоги Україні. Зазначимо також, що у США точаться суперечки щодо посилення кордону з Мексикою. Республіканці вимагали ухвалити імміграційне законодавство, погрожуючи не підтримати фінансування для України.

Також лідери Сенату США заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США навряд чи буде укладена найближчим часом, а один з високопоставлених демократів сказав, що, ймовірно, рішення буде відкладено до січня.