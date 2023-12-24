Ситуація в регіонах: загиблі на Херсонщині та ракетна атака на Кіровоградщину

За день від ворожих обстрілів четверо людей загинули, ще 18 – отримали поранення

Минулої доби від ворожих обстрілів потерпали одинадцять регіонів України. Про ситуацію в регіонах станом на 9:00 повідомляють обласні державні адміністрації..

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Хмельниччина

Уночі під час сигналу повітряної тривоги силами та засобами ППО в межах області знищено ворожий БпЛА Shahed. Щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна – повідомлень не надходило. Дані уточнюються.

Кіровоградщина

Учора над містом Кропивницьким та Олександрійським районом наші захисники збили чотири ракети. Постраждалих немає. Є руйнування дахів, парканів, авто. Уночі в області збили ворожий дрон, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

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Чернігівщина

За добу – 15 обстрілів (64 вибухи). Ворог стріляв із мінометів, артилерії, САУ, двічі запускав із гелікоптерів некеровані ракети, запускав FPV-дрони. Під обстрілом Новгород-Сіверський та Корюківський райони. У прикордонному селі постраждало цивільне авто та загорівся нежитловий будинок – через влучання FPV-дрона.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили два мінометні обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Обстрілів зазнали Середино-Будська (три вибухи) та Великописарівська (три вибухи) громади. Внаслідок обстрілу Середино-Будсьої громади пошкоджена будівля будинку культури. Інформація про постраждалих не надходила. Учора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Шалигинська громади. Новослобідська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. У Краснопільській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено магазин.

Запорізька область

Минулої доби окупанти завдали 158 ударів по 23 населених пунктах області. Ворог обстріляв з РСЗВ Малу Токмачку та атакував 43 безпілотниками Широке, Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку, Гуляйпільське, Роботине, Чарівне, Полтавку й Малі Щербаки. 114 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Левадного, Роботиного, Білогір'я, Малинівки, Преображенки, П'ятихаток, Плавнів, Кам'янського, Степового та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Протягом учорашнього дня ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину з артилерії. А ще скерував дев’ять дронів-камікадзе. Дісталося районному центру, Марганецькій і Покровській сільській громадам. Постраждав 49-річний чоловік. Із мінно-вибуховою травмою й осколковим пораненням його доправили до лікарні. Пошкоджені два підприємства, адміністративна будівля, дев’ять приватних будинків, пʼятиповерхівка, два гаражі, парник, декілька господарських споруд, авто, лінія електропередач та газогін. Сили ППО за добу збили ракету у Дніпровському районі й шість БпЛА у Криворізькому, Дніпровському та Синельниківському районах. Уламками БпЛА, що впали в Іларіонівській громаді Синельниківщини, пошкодили шість приватних будинків та дві господарські споруди, зачепило також лінію електропередач. Ніч минула тихо.

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Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Ізбицьке Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Великий Бурлук, Строївка, Бологівка Куп'янського району. Вночі ворог обстріляв с. Підсереднє Куп'янського району. Постраждали два чоловіки 34 і 65 років. Потерпілих з уламковими пораненнями госпіталізували. Учора в результаті ворожого обстрілу с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено чотири приватні домоволодіння й газопровід. Постраждалих немає. Також окупанти здійснили обстріл м. Куп'янськ. Горів приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.

Луганщина

Ворог активно застосовує авіацію і безпілотники, атакуючи наші позиції. Ударів з неба зазнала територія Серебрянського лісництва, де на землі противник не може досягти успіху. Загалом окупанти понад 150 разів відкривали вогонь по українських захисниках та звільнених селах. Дісталося Білогорівці та Невському. За добу противник здійснив 152 обстріли (569 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів – сім населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Торецьк, смт Нью-Йорк, смт Північне, с. Георгіївка, с. Новоукраїнка. Пошкоджено 13 житлових будинків, дві господарчі споруди, чотири цивільні автомобілі, два службові автомобілі, вантажний автомобіль, трансформатор, тепловоз, ЛЕП 110 кВ, енергоблок 330 кВ. За добу на Донеччині: шестеро поранених.

Миколаївщина

Уночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу Shahed 131/136. Учора ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по с. Солончаки Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 88 обстрілів (425 снарядів), з них по м. Херсон – 20 обстрілів (71 снаряд).

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Окупаційні війська атакували Станіслав із безпілотника. Від отриманих поранень загинув 69-річний місцевий житель. Також ворог вдарив про критичній інфраструктурі Херсона. Стався порив на газових мережах. Виникла пожежа. Під вогнем опинився й один із медичних закладів. У Херсоні через ворожі обстріли постраждали семеро людей. Серед них – 15-річна дитина, яку у стані середньої тяжкості шпиталізували. Чотирьом херсонцям, 39, 78, 68 та 63 років, лікарі надали допомогу на місці. До медзакладу шпиталізували 21-річного чоловіка та жінку 85-років. Їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Уночі 24 грудня російська армія обстріляла центральну частину Херсона. Через влучання артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина. На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. Вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації. Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється. За добу в області четверо людей загинули, ще дев’ятеро – отримали поранення (серед них одна дитина).

Нагадаємо, триває 669-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення.