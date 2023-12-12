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Канцлер Австрії заявив, що країна проти переговорів про вступ України до ЄС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Канцлер Австрії заявив, що країна проти переговорів про вступ України до ЄС
Карл Негаммер заявив, що Австрія «не погодиться на переговори щодо вступу з Україною в нинішніх умовах»
фото з відкритих джерел

Нехаммер вважає, що Україні та Молдові має бути запропоновано перспективу вступу до ЄС «на знак солідарності»

Австрія не погодиться на початок переговорів з Україною про вступ до ЄС за нинішніх умов. Про це заявив федеральний канцлер Карл Негаммер під час зустрічі з депутатами Національної ради в головному комітеті з питань ЄС, передає пресслужба парламенту Австрії.

Канцлер заявив, що Австрія «не погодиться на переговори щодо вступу з Україною в нинішніх умовах». За його словами, «не повинно бути жодних преференцій щодо України порівняно з Боснією та Герцеговиною, яка зараз також веде переговори про вступ».

Нехаммер вважає, що Україні та Молдові має бути запропоновано перспективу вступу до ЄС «на знак солідарності», але він виступив проти прискореної процедури.

Глава австрійського уряду також заявив, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не консультувалася з главами урядів країн-членів перед тим, як порушити питання про перспективу переговорів з Україною про вступ до ЄС.

Як пояснив канцлер, загалом Австрія дотримується політики ЄС, коли йдеться про солідарність з Україною, але не порушуючи нейтралітету.

Нагадаємо, на початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.

21 листопада президент України заявив, що Україна виконує все те, що необхідно для реального початку переговорів про вступ в ЄС, а усі рішення, які наша держава мала ухвалити – вже ухвалені.

До слова, на наступному засіданні Європейської ради Україну може чекати неприємний сюрприз щодо початку переговорів про членство в ЄС. Причиною цьому може стати прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив колишній Директор з Західних Балкан в Європейській комісії та експерт з питань розширення П’єр Мірель.

Теги: Австрія міністр Віктор Орбан держава Україна президент переговори

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