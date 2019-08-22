У Києві поліція вдруге затримала чоловіка, який створив дитячу порностудію (відео)



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Чоловіка було затримано на орендованій квартирі Фото: Нацполіція

Чоловік вийшов з-під арешту під заставу і переховувався від правоохоронних органів

У середу, 21 серпня, працівники кіберполіції вдруге затримали 51-річного киянина, який організував роботу каналу створення та продажу дитячої порнографії у мережі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Підозрюваного у створенні та збуті дитячої порнографії вперше було затримано наприкінці лютого 2019 року. Тоді йому було обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Пізніше рішенням Октябрського районного суду міста Полтави запобіжний захід було змінено на заставу у 153 680 гривень.

Під час перебування поза межами місця арешту чоловік не з’являвся на виклики правоохоронних органів, не здав свої документи для виїзду за кордон та переховувався від правоохоронних органів.

Працівники кіберполіції встановили його місце перебування та адресу орендованої квартири, на якій він переховувався. 21 серпня його було повторно затримано.

Рішення щодо запобіжного заходу буде пізніше обрано Октябрським судом міста Полтава.