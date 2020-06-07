Стало відомо, коли відновиться авіасполучення між Києвом і Херсоном



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Міжнародний аеропорт «Херсон» готується відновити роботу

Першим літаком з Києва у Херсон прибуде голова Державного агентства розвитку туризму

Перший після пом'якшення карантинних обмежень авіарейс за маршрутом Київ – Херсон має відбутися 19 червня.

Про це заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«19 червня відновлюється рейс Київ – Херсон», - зазначив Гусєв.

Він також повідомив, що одна з авіакомпаній має намір запустити авіасполучення між Херсоном і Львовом.

За словами Гусєва, першим літаком з Києва у Херсон прибуде голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів – в області вона долучиться до обговорення важливих туристичних проєктів.

Як зазначив очільник ОДА, серед важливих для регіону тем - будівництво доріг, а також якісних готелів, які були б розраховані не на сезонний, а на цілорічний туризм та могли б стати «магнітом для туристів». На його думку, п’ятизіркові готелі змінять ситуацію в цій сфері в регіоні.

Нагадаємо, в Україні з 5 червня запровадили черговий етап послаблення карантинних обмежень. Зокрема, дозволено прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують внутрішні пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

Державіаслужба розробила карантинні вимоги для аеропортів.

Як повідомляє пресслужба аеропорту «Бориспіль», всі внутрішні рейси обслуговуватимуться в терміналі D.

Зазначимо, що Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області закликало українців відмовитися від купання в Чорному морі через брудну воду. Наразі за результатами лабораторних досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам.

Джерело: Укрінформ