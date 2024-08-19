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Відключення світла повертаються: «Укренерго» повідомило деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Відключення світла повертаються: «Укренерго» повідомило деталі
колаж: glavcom.ua

Із понеділка по п'ятницю буде збільшене навантаження на енергосистему

Починаючи із понеділка, 19 серпня, в Україні через спеку знову повертаються графіки відключень світла. У вечірні години буде застосована одна черга. Про це заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

«Ми вважаємо що наступний тиждень саме робочі дні з понеділка по п'ятницю буде збільшене навантаження на енергосистему» – повідомив Кудрицький.

За його словами, традиційно у вихідні дні споживання спадає, і субота і неділя наступного тижня «обіцяють бути все-таки легшими».

«Поки що ми бачимо досить детальний прогноз на завтрашній день. Дійсно, той дефіцит який ми бачимо на вечір його, на жаль, не можна перекрити ні збільшеним виробництвом наприклад на гідроелектростанціях, ні додатковими обсягами аварійної допомоги з Європи, і тому змушені вдаватися до відключень споживачів», – сказав голова «Укренерго».

Нагадаємо, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Раніше «Укренерго» прогнозувало зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Читайте також: Коли повернуться графіки відключень світла: ДТЕК назвав місяць
Теги: Укренерго відключення відключення світла

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