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Чи будуть відключення світла 6 серпня: прогноз «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Чи будуть відключення світла 6 серпня: прогноз «Укренерго»
5 серпня відключення застосовуватись не будуть
фото: glavcom.ua

«Укренерго» рекомендує використовувати потужні електроприлади з 11:00 до 15:00

У вівторок, 6 серпня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. Про це повідомляє «Укренерго».

Енергетики радять користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Зазначимо, що сьогодні, 5 серпня, відключення світла в Україні не прогнозуються

Нагадаємо, що ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Читайте також: Відключення світла. Як зменшити їх тривалість
Теги: Укренерго відключення світла енергетика електроенергія

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