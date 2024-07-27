Відключення світла 28 липня: оприлюднені графіки

Завтра до 18:00 графіки відключень електроенергії не застосовуватимуться

Стало відомо, коли в Україні завтра вимикатимуть електроенергію

У неділю 28 липня графіки відключень будуть застосовуватись з 18:00 до 22:00. Діятиме одна черга відключень. Про це повідомляє ДТЕК.

«За вказівкою Укренерго, графіки відключень завтра застосовуватимуться з 18:00 до 22:00», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 липня, графіки відключень будуть застосовуватись з 17:00 до 23:00.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.