Голова «Укренерго» повідомив, коли ситуація з електроенергією покращиться

Протягом серпня дефіцит електроенергії буде поступово зменшуватись

У серпні, вересні та жовні відключення світла будуть меншими. Про це заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю.

«Звичайно, що є проблеми з дефіцитом, але з хороших новин: через там пару тижнів ми очікуємо покращення ситуації, тому що буде збільшений обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях», – зазначив Кудрицький.

Голова «Укренерго» зауважив, що дефіцит зменшиться, і протягом серпня буде поступово зменшуватись.

«У нас є досить непогані шанси пройти цей період або без відключень, або з радикально меншими відключеннями, ніж зараз», – додав Кудрицький.

До слова, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація в енергетичній системі стане кращою вже найближчим часом. Це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації.

Раніше радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко повідомив, що починаючи із 20 липня, ймовірно, ситуація в енергосистемі почне поліпшуватися, спаде спека і графіки відключень будуть м'якшими.

Як повідомлялося, 18 липня Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд чинного підходу до розбудови енергосистеми.