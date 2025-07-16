Варто забути про цю рибу влітку: поради, які збережуть вам життя

Риба, яка не проходить термічної обробки, є особливо небезпечною влітку

Деякі види риби влітку можуть стати причиною смертельно небезпечного отруєння, адже при високій температурі повітря їжа псується набагато швидше, і в ній з'являються небезпечні мікроби. «Главком» розповідає, яку рибу краще не купувати влітку.

Особливо небезпечною в спеку є в’ялена риба, оскільки вона не проходить термічної обробки. У ній швидко розмножуються токсини, які вражають нервову систему. І в’ялена і сушена риба може спричинити ботулізм – небезпечне отруєння, яке часто закінчується госпіталізацією і може призвести до смерті.

Риба може підхопити небезпечні мікроби ще в річці або озері. Особливо ризикова риба, яку не почистили від внутрішніх органів. Вона залишається небезпечною, навіть якщо добре посолена, оскільки сіль не вбиває токсини, які вже встигли утворитися.

Збудником ботулізму – є бактерія Clostridium botulinum, яка виробляє надзвичайно потужний нейротоксин. Ця бактерія може розмножуватися в безкисневому середовищі, тому здебільшого зустрічається в продуктах харчування, які зберігалися неправильно або були недостатньо термічно оброблені.

Також причиною ботулізму може стати копчена та консервована риба, виготовлена в домашніх умовах або придбана на стихійних ринках. Особливу небезпеку становить риба, яка не була ретельно випатрана перед приготуванням, оскільки саме в кишечнику найчастіше міститься збудник.

Інкубаційний період при ботулізмі зазвичай триває від 12 до 24 годин, але може коливатися від кількох годин до кількох діб. До основних симптомів належать підвищена температура тіла, біль у животі, діарея, сухість у роті, ускладнене дихання та ковтання, погіршення зору, м’язова слабкість, запаморочення, нудота і блювання. У важких випадках розвивається дихальна недостатність через параліч дихальних м'язів, що є основною причиною смерті при ботулізмі.

Держрибагентство рекомендує купувати рибу лише у відведених для її продажу місцях – спеціалізованих магазинах, санкціонованих ринках, де створено відповідні температурні умови для зберігання харчових продуктів, що швидко псуються, і вимагати при цьому у продавця документи, які засвідчують якість та безпеку продукції.

А найпростіший спосіб уберегтися – взагалі не купувати в'ялену рибу влітку. Якщо дуже хочеться, то тільки у великих магазинах з холодильним обладнанням. Також ніколи не купуйте рибу у придорожніх торговців. Якщо готуєте рибу вдома, обов'язково добре її проваріть або прожарте. При підозрі на отруєння негайно звертайтеся до лікаря.

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