Яка риба водиться у Чорнобильській зоні: науковці виявили цікавий факт
У річках Полісся іхтіологи ідентифікували 19 видів риб
Іхтіологи провели дослідження фауни, під час якого виявилося що екосистеми, які існують без втручання людини, захищають своє біорізноманіття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.
Дослідження, як повідомляється, було проведено у пониззі річок Уж і Прип’ять, а також у водоймах осушувальної системи. Вилов водних біоресурсів здійснювався за допомогою пасток, малькового волоку та зябрових сіток.
Вчені поінформували, що загалом ними було ідентифіковано 19 видів риб, більшість з яких є типовими представниками фауни Полісся, оскільки в уловах майже не виявлено інвазійних, тобто чужих, не характерних для цієї місцевості видів. Зокрема не було зафіксовано жодного амурського чебачка чи сонячного окуня, а ротань і сріблястий карась траплялись дуже рідко.
«Це може свідчити про відносно стабільний стан водойм та іхтіоценозів, а також про те, що у непорушених екосистемах чужорідним видам складно закріпитися», – припускають дослідники.
Нагадаємо, у багатьох річках України вже немає прісноводного золотого карася, який вважався досить масовим у нашій країні.
Також «Главком» писав, що через підрив росіянами Каховського водосховища в Україні знизився вилов щуки та товстолоба. Через це популярна риба може зникнути з прилавків у магазинах.