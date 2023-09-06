Кабмін назвав терміни, коли Україна буде готова до членства в ЄС

Головним завданням залишається створення умов для відновлення економіки країни

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що вже найближчими роками Україна буде готова до членства в ЄС. Відповідну заяву чиновниця зробила в інтерв'ю «Голосу Америки».

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Членкиня уряду вважає, що Україна спроможна виконати всі зобов'язання, пов'язані з імплементацією стандартів ЄС, провести ефективні переговори.

Стефанішина наголосила, що головне – це створення умов для відновлення економіки нашої країни, які дозволять стати конкурентоспроможним членом Європейського Союзу.

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Чиновниця додала: «Ми будемо готові до членства в Європейському Союзі протягом найближчих двох років, але, звичайно, хід війни визначатиме політичні рамки прийняття цього рішення».

Варто нагадати, що 28 лютого минулого року президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС. Пізніше нашій державі надали статус кандидата на членство, при цьому Київ отримав низку рекомендацій щодо впровадження реформ.

У червні 2023 року європейська сторона заявила, що владі України вдалося виконати дві із семи умов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів підтримати законопроєкти, які є необхідними для початку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі. За його словами Україна має сім чітких рекомендацій від Європейської комісії. Деякі з них вже виконано, але для інших потрібна дієва робота Верховної Ради України.

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Також ми писали, що Україна збирається почати переговори про членство в ЄС до кінця цього року. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що наша країна вже провела низку реформ, які поставив перед нею для вступу в ЄС. За його словами, Євросоюз також зробив певні кроки.