Мецола стала першою очільницею інституції ЄС, яка відвідала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук уперше в історії українського парламенту вручив золоту медаль імені Анни Київської. Першою лауреаткою відзнаки стала президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. Про це повідомляє Верховна Рада України, пише «Главком».

Як зазначили в парламенті, нову нагороду започаткували для щорічного відзначення іноземних друзів і партнерів України, які підтримують державу не лише словами, а й конкретними діями.

Першою лауреаткою нової нагороди стала Президентка Європейського Парламенту фото: Верховна Рада

«Це особлива нагорода, якою відтепер щороку відзначатимемо найвідданіших друзів і партнерів нашої держави. Вона є символом вдячності Українського народу тим, хто у найскладніші часи залишається поруч із нами не лише словами, а й конкретними діями», – йдеться в повідомленні Верховної Ради.

Стефанчук наголосив, що Мецола стала першою очільницею інституції Європейського Союзу, яка відвідала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. За його словами, цей візит був важливим жестом солідарності з українцями.

«Відтоді Роберта Мецола залишається одним із найпослідовніших голосів підтримки нашої держави», – зазначив голова Верховної Ради.

Нагадаємо, Роберта Мецола очолює Європейський парламент із січня 2022 року. Вона неодноразово відвідувала Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії та виступала на підтримку її європейської інтеграції.

Європейський Союз запропонував долучитися до наступного раунду багатосторонніх переговорів щодо завершення війни в Україні та готовий прийняти зустріч на території Європи. Водночас у ЄС зазначають, що конкретне місце проведення переговорів поки не обговорювали.