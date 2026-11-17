Верховна Рада вперше відзначила іноземного політика золотою медаллю імені Анни Київської
Першою лауреаткою нової нагороди стала президентка Європейського парламенту Роберта Мецола
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук уперше в історії українського парламенту вручив золоту медаль імені Анни Київської. Першою лауреаткою відзнаки стала президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. Про це повідомляє Верховна Рада України, пише «Главком».
Як зазначили в парламенті, нову нагороду започаткували для щорічного відзначення іноземних друзів і партнерів України, які підтримують державу не лише словами, а й конкретними діями.
«Це особлива нагорода, якою відтепер щороку відзначатимемо найвідданіших друзів і партнерів нашої держави. Вона є символом вдячності Українського народу тим, хто у найскладніші часи залишається поруч із нами не лише словами, а й конкретними діями», – йдеться в повідомленні Верховної Ради.
Стефанчук наголосив, що Мецола стала першою очільницею інституції Європейського Союзу, яка відвідала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. За його словами, цей візит був важливим жестом солідарності з українцями.
«Відтоді Роберта Мецола залишається одним із найпослідовніших голосів підтримки нашої держави», – зазначив голова Верховної Ради.
Європейський Союз запропонував долучитися до наступного раунду багатосторонніх переговорів щодо завершення війни в Україні та готовий прийняти зустріч на території Європи. Водночас у ЄС зазначають, що конкретне місце проведення переговорів поки не обговорювали.
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