«Ми не частина Росії»: Білорусь заявила про готовність до переговорів з Європою

ЄС нібито змінило ставлення до Мінська, стверджує заступник глави МЗС Білорусі

У Мінську розраховують на прогрес у відносинах із Європейським Союзом. Заступник міністра закордонних справ Білорусі Ігор Секрета стверджує, що в ЄС більше не сприймають його країну як «несамостійну частину Росії».

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Berliner Zeitung, повідомляє «Главком».

За словами Секрети, у Євросоюзі нині відбуваються «досить серйозні дискусії» щодо відносин із Мінськом. Він стверджує, що європейські країни почали помічати зусилля білоруського керівництва, спрямовані на відкритість і готовність до переговорів.

«Більше не звучать безапеляційні твердження про те, що ми лише несамостійна частина Росії, з якою не варто вести діалог. Там помічають зусилля нашого керівництва, спрямовані на відкритість і готовність до переговорів», – заявив заступник міністра.

Він також наголосив, що Білорусь не може змінити своє географічне розташування та залишається в європейській частині континенту. За словами Секрети, Мінськ має намір підтримувати активні контакти як зі східними, так і із західними сусідами.

«Я сподіваюся, що незабаром нам вдасться досягти прогресу у відносинах із західноєвропейськими сусідами», – додав представник білоруського МЗС.

Водночас він не уточнив, про які саме переговори з ЄС ідеться та які конкретні кроки Мінськ готовий зробити для покращення відносин.

Варто нагадати, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним звернувся до Польщі із пропозицією відновити діалог.