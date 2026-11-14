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Депутати викликають генерала СБУ Сергія Дуку на засідання комісії у справі «Карфаген»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Депутати викликають генерала СБУ Сергія Дуку на засідання комісії у справі «Карфаген»
Засідання ТСК, на яке запрошено Дуку, відбудеться в середу, 18 листопада
фото: glavcom.ua

Після затримання та перебування під вартою Дука вийшов із СІЗО

Фігуранта справи «Карфаген», генерал-майора Служби безпеки України Сергія Дуку викликають на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони. Про це повідомив голова ТСК Олексій Гончаренко, інформує «Главком».

За словами Гончаренка, засідання відбудеться в середу, 18 листопада, о 13:00, а офіційне письмове запрошення Дуці надішлють у понеділок.

«ТСК викликає генерал-майора Сергія Дуку на засідання в середу о 13:00. Сергій Дука, вийшовши із СІЗО, заявив, що хотів би прийти на засідання ТСК та розповісти своє бачення того, що відбулося. Тоді чекаємо», – заявив Гончаренко.

Нагадаємо, 6 листопада Вищий антикорупційний суд відправив генерал-майора СБУ Сергія Дуку під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 65 млн грн. Того ж дня підозрюваного було звільнено з посади першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ.

За версією слідства, Дука допомагав організатору злочинного угруповання на прізвисько Кримінал вирішувати питання у Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора. Йдеться про можливе використання службових зв'язків для прикриття діяльності учасників організації.

13 листопада генерал-майор СБУ Сергій Дука вийшов із Лук'янівського слідчого ізолятора в Києві після внесення застави в розмірі 65 млн грн. Біля установи його зустріла група людей у камуфляжі та балаклавах, які привітали генерала оплесками. На запитання журналістів, хто саме прийшов його зустрічати, Дука відповів: «Колектив».

Адвокат генерала Юрій Сухов повідомив, що до збору коштів для внесення застави добровільно долучилися співробітники СБУ, зокрема військовослужбовці, які виконують завдання на фронті.

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Теги: СБУ Верховна Рада операція «Карфаген»

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