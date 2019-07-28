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    Суспільство

    Весільний фотограф переконаний, що мандат народного депутата не завадить йому і далі фотографувати

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    Сергій Штепа запевнив, що йде в парламент не для того, щоби заробляти гроші - Весільний фотограф переконаний, що мандат народного депутата не завадить йому і далі фотографувати
    Сергій Штепа запевнив, що йде в парламент не для того, щоби заробляти гроші

    «Ніщо не забороняє взяти камеру і фотографувати якийсь гарний пейзаж», - Штепа

    Весільний фотограф із Запоріжжя та новообраний народний депутат від «Слуги народу» у 77 виборчому окрузі Сергій Штепа не виключає, що продовжить фотографувати після обрання до Верховної Ради. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

    За словами Штепи, можливо, він продовжить фотографувати після того, як стане депутатом, «але це вже буде просто для себе, у свій вільний час».  «Це моє хобі. Я також граю в шахи і продовжуватиму грати у вільний час», - пояснив нардеп.

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    Штепа запевнив, що йде в парламент не для того, щоби заробляти гроші, «а для того, щоби дійсно щось зробити для країни, хоч може це і звучить якось пафосно». «У мене було безліч можливостей поїхати в Європу або ще кудись далі і заробляти там значно більше, ніж тут. Мене навіть запрошували. Але я хочу жити в Україні і тому йду на це, іду в парламент», - запевняє Штепа.

    При цьому весільний фотограф пояснив, що насправді не заробляв 1300 гривень за годину, як про це пишуть ЗМІ. «Це ціна дня роботи», - пояснив Штепа і додав, що фотограф лише знімає годину, а потім обробляє світлини ще п’ять годин. «Тобто, зарплатня, яку нам приписують, вона не є реальною, вона значно менша», - переконує фотограф.

    Також Штепа  зауважив, що «останній рік не займався фотографією як роботою, це було лише хобі», а після обрання депутатом йому «ніщо не забороняє взяти камеру і фотографувати якийсь гарний пейзаж».

    Нагадаємо, після підрахунку 100% протоколів у 77 виборчому окрузі у Запоріжжі весільний фотограф Сергій Штепа набрав 44,22% голосів. Він випередив чинного нардепа і голову «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва на 11%, майже на 9 тис. голосів. 

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