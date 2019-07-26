На 69-му окрузі перевірятимуть списки виборців. Балога говорить про зрив виборів



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Едгар Токар - головний конкурент Балоги

Представник президентської партії помітив, що в лікарні, де знаходиться дільниця, 21 липня хворіли ті ж самі люди, що і 25 травня 2014 року

В четвер, 25 липня Ужгородський міськрайонний суд дозволив поліції перевірити списки виборців в 69-му окрузі. З відповідною заявою до Нацполіції перед цим звернувся кандидат від «Слуги народу» Едгар Токар, який програє на окрузі нардепу Вікторові Балозі близько 800 голосів.

Так, Токар заявив поліції, що списки виборців на спецдільниці в Мукачевській лікарні були складені з грубим порушенням. Начебто керівник лікарні подав завідомо недостовірні дані про кількість хворих. Йдеться про те, що дуже велика кількість людей, внесених до списку виборців на дільниці в лікарні, значилась також в списках виборців на виборах президента 25 травня 2014 року.

Кандидат від «Слуги народу» також повідомив, що порушення були під час формування списків виборців і на інших дільницях 69-го округу.

Слідчий суддя задовільнив клопотання поліції про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ОВК №69. Зокрема, списків виборців, які були використані під час голосування, в яких є підписи осіб про отримання бюлетеню для голосування.

Віктор Балога, який перед цим пропонував перерахувати голоси, вважає, що його опоненти вирішили зірвати цей процес.

«Хлопці не стали нічого вигадувати і пішли перевіреним шляхом – фабрикують кримінальні справи. В результаті, за заявою кандидата від «Слуги Народу», суд за зверненням поліції дозволив вилучити списки виборців. Як результат, повний перерахунок голосів може буде зірвано», - нарікає Балога.

Нагадаємо, на 69-му окрузі за Віктора Балогу проголосували 21 265 виборців (35,81%). Едгар Токар від «Слуги народу» відстав від нього усього лише на майже 800 голосів – 20 467 (34,47%).