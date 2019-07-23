Богуслаєв програв весільному фотографу від «Слуги народу» - 100% протоколів



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Народний депутат восьми скликань програв нікому не відомому кандидату від «Слуги народу»

Сергій Штепа від «Слуги народу» переміг на 77-му окрузі в Запоріжжі. Після підрахунку 100% протоколів весільний фотограф набирає 44,22% голосів. Чинний нардеп і голова «Мотор Січі» Вячеслав Богуслаєв відстав від нього майже на 9 тис. голосів.

Таким чином наступним нардепом від цього округу буде Штепа, який до виборів працював весільним фотографом. На цій роботі він отримував близько 1 тис. грн за одну зйомку (зазвичай це займало один день).

Дані після підрахунку 100% протоколів

Раніше ЗМІ повідомляли, що «Слуга народу», поставивши на 77-й округ незнайому людину таким чином хотіли «злити» округ Богуслаєву. Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що ідею висунути Штепу подав обласний штаб «Слуги народу».

3 липня в Запоріжжя приїзжав глава президентської партії Дмитро Разумков. Але більшість свого часу він провів у компанії з Вячеславом Богуслаєвим на «Мотор Січі».

Нагадаємо, після підрахунку 93% протоколів «Слуга народу» отримує 43,13%, «Опозиційна платформа - За життя» 13,05%, ВО «Батьківщина» 8,18%, «Європейська солідарність» 8,12%, а «Голос» 5,85%.

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