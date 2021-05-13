Кандидат наук Кива прокоментував справу Медведчука сексистським висловом з матюком

«На паркані іноді х*й написано, але це не означає, що туди баби кидаються», заявив народний депутат України

Скандальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива прокоментував брифінг правоохоронців у справі Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді.

Відповідаючи на питання журналістів про те, що він думає про брифінгу Офісу генпрокурора та СБУ, Кива грубій в емоційній формі заявив, що вважає звинувачення правоохоронців безпідставними

«Брифінг... Ні, я брифінг чув. Але справа вся в тому, що, послухайте... На паркані іноді «х*й» написано, але це не означає, що туди баби кидаються. Ви зрозуміли? Говорити можна все що завгодно», – заявив новоспечений кандидат наук Ілля Кива.

Вислів дня, від кандидата наук Іллі Киви pic.twitter.com/zFMkvFpYT1 — Букви (@Bykvu) May 12, 2021

Відзначимо, що такий вислів політик використовує не вперше. У минулому році на питання журналіста «Інформатора» про листування з російським політиком Володимиром Жириновським Кива відповів: «Жирик ... Володимир Вольфович і це може бути будь-хто. На паркані ось теж х*й написано, але це не означає, що на нього треба сідати».

Як відомо, Офіс генпрокурора проситиме суд взяти Медведчука під варту.

Нагадаємо, Віктор Медведчук вийшов з Офісу генерального прокурора, куди у середу прибув, щоб отримати підозру. За словами нардепа, прокурори дали йому ознайомитися з копією підозри, але оригінал не вручили.

У будівлі прокуратури кум Путіна провів майже 2,5 години. Там йому мали вручити підозру, однак у генеральної прокурорки Ірини Венедіктової не знайшлося часу на зустріч із депутатом.

Перед допитом Медведчук зазначив, що готовий до того, що його можуть взяти під варту, але наголосив, що вважатиме такі дії правоохоронних органів «грубим порушенням».

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке». Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України.

Глава СБУ Іван Баканов оприлюднив інформацію щодо другої підозри Медведчуку і Козаку. Їх звинувачують в тому, що Віктор Медведчук передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про розташування військового підрозділу ЗСУ. Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкт «Промінь». Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.