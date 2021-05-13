Як в соцмережах відреагували на вручення підозри Медведчуку. Добірка курйозних фотожаб

Інтернет-гумористи не забули і про дружину Віктора Медведчука Оксану Марченко

Народний депутат від «Опозиційної платформи– За життя» Віктор Медведчук, якому оголосили про підозру за трьома епізодами, став героєм дошкульних фотожаб.

Зокрема, в мережі жартують з того, що ніхто так і не вийшов на його підтримку, окрім, хіба що, Іллі Киви та Вадима Рабіновича. Також українців розсмішило, що підозру Медведчуку змогли оголосити лише після закінчення травневих свят.

Окремо інтернет-гумористи згадали і про дружину Віктора Медведчука Оксану Марченко.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке». Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України.

Глава СБУ Іван Баканов оприлюднив інформацію щодо другої підозри Медведчуку і Козаку. Їх звинувачують в тому, що Віктор Медведчук передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про розташування військового підрозділу ЗСУ. Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкт «Промінь». Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.