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Вибух на Житомирщині: без електроенергії залишились 735 помешкань (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Вибух на Житомирщині: без електроенергії залишились 735 помешкань (фото)
Вибух на Житомирщині спричинив масштабні руйнування
фото: Житомиробленерго

Внаслідок вибуху на Житомирщині відключилось 50 трансформаторних підстанцій

Через вибух, який стався вчора близько 18:00 поблизу села Березина на Житомирщині, пошкоджено три лінії електропередачі 10 кВ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Житомиробленерго.

Пошкодження ліній спричинило відключено 50 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ. Без електроенергії залишились 735 помешкань.

Вибух на Житомирщині: без електроенергії залишились 735 помешкань (фото) фото 1

Над ліквідацією наслідків працювали дев'ять оперативно-виїзних бригад.

Вибух на Житомирщині: без електроенергії залишились 735 помешкань (фото) фото 2
Вибух на Житомирщині: без електроенергії залишились 735 помешкань (фото) фото 3

Нагадаємо, ввечері 2 липня на околиці Житомира пролунав потужний вибух, внаслідок якого загинули люди, є постраждалі та зруйновані будівлі. За попередніми даними, вибухнули два промислові об’єкти. Інцидент стався близько 18:00 на ділянці міжнародної траси Київ – Чоп у районі населеного пункту Березина. Вибух спричинив масштабні руйнування: пошкоджені будинки, автомобілі, є численні травмовані.

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Вже відомо про 24 постраждалих та двох загиблих. Серед постраждалих четверо дітей. Причини вибуху наразі встановлюються.

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Теги: Житомирщина електроенергія відключення світла вибух

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