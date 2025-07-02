Під Житомиром стався вибух (відео)

На трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибух на автозаправці

Під Житомиром стався вибух на одній з автозаправній станції. Про це інформує «Главком» з посиланням на Житомирську міську раду.

«На трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибух на автозаправці. Причини інциденту наразі встановлюються. На місце оперативно виїхали всі екстрені служби. Просимо зберігати спокій. Інформація буде оновлюватися», – йдеться у заяві.

До слова, 30 травня у Житомирі стався вибух поблизу супермаркету на проспекті Миру, внаслідок якого постраждали шестеро людей. Невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік з місця події.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські попередньо встановили, що невідомий зловмисник, кинувши вибухівку, швидко зник. Внаслідок вибуху шестеро жителів Житомира віком від 22 до 42 років отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.