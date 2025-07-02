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Вибух на автозаправній станції біля Житомира: є загиблі та поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вибух на автозаправній станції біля Житомира: є загиблі та поранені
Поблизу с. Березина Глибочицької громади стався вибух на АЗС
фото: скриншот з відео

На трасі поблизу Житомира сталося два вибухи на АЗС. Внаслідок чого є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує «Главком».

За словами ОВА, щонайменше двоє людей загинули та 15 дістали поранення внаслідок двох вибухів у селі Березина.

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Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб через велику пожежу після вибухів закликає людей:

  • зачинити вікна;
  • мінімізувати перебування на вулиці;
  • пити більше води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

«Наголошуємо: у таких ситуаціях вкрай важливо довіряти лише перевіреним джерелам інформації», – зазначив Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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Нагадаємо, 2 липня під Житомиром стався вибух на одній з автозаправних станцій.

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Як повідомлялося, внаслідок чого на 126 км автодороги М-06 Київ – Чоп рух в обох напрямках перекрито. У напрямку міста Рівне здійснюється об'їзд на 109 км (поворот на село Теснівка) через село Головине в напрямку селища Черняхів. У напрямку Києва об'їзд здійснюється: через розворот на 128 км (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги М-06 Київ – Чоп.

Теги: вибух АЗС Житомирщина

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