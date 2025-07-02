Вибух на автозаправній станції біля Житомира: є загиблі та поранені

На трасі поблизу Житомира сталося два вибухи на АЗС. Внаслідок чого є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує «Главком».

За словами ОВА, щонайменше двоє людей загинули та 15 дістали поранення внаслідок двох вибухів у селі Березина.

Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб через велику пожежу після вибухів закликає людей:

зачинити вікна;

мінімізувати перебування на вулиці;

пити більше води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

«Наголошуємо: у таких ситуаціях вкрай важливо довіряти лише перевіреним джерелам інформації», – зазначив Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо, 2 липня під Житомиром стався вибух на одній з автозаправних станцій.

Як повідомлялося, внаслідок чого на 126 км автодороги М-06 Київ – Чоп рух в обох напрямках перекрито. У напрямку міста Рівне здійснюється об'їзд на 109 км (поворот на село Теснівка) через село Головине в напрямку селища Черняхів. У напрямку Києва об'їзд здійснюється: через розворот на 128 км (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги М-06 Київ – Чоп.