Біля метро «Житомирська» завершено демонтаж МАФів, який тривав два тижні (фото)
Демонтажні роботи біля станції метро «Житомирська» тривали впродовж двох тижнів
У столиці завершили основний етап демонтажних робіт біля станції метро «Житомирська». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київблагоустрій».
Зазначається, що роботи тривали впродовж двох тижнів через значну кількість тимчасових споруд та їхні габарити.
В результаті вдалося звільнити понад 700 кв. м території. Комунальники демонтували 30 тимчасових споруд, також вивезено залишки конструкцій та будівельних матеріалів.
«Основна мета роботи на цій локації – звільнення простору для облаштування зелених зон та збільшення площі тротуарів», – зазначили у «Київблагоустрої».
Нагадаємо, в Оболонському районі біля станції метро «Мінська», комунальні служби завершили демонтаж малих архітектурних форм (МАФів), термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні.
Як повідомлялося, у Києві вже відбулися перші електронні аукціони в системі Prozorro.Продажі, що надають підприємцям право орендувати комунальні локації для розміщення тимчасових споруд. За словами мера Києва Віталія Кличка, вже укладено 12 договорів оренди на пʼять років щодо об'єктів у Печерському районі. Найвища місячна вартість оренди, за словами Кличка, зафіксована на даний момент, становить 203 тис. грн без ПДВ за локацію на вулиці Бастіонній.
У той час, коли столична міська влада декларує активну боротьбу з незаконними малими архітектурними формами (МАФами), на Оболоні з'явився свіжий фундамент, на якому невдовзі, імовірно, виникне новий кіоск. Буде це один кіоск чи декілька поки невідомо.
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