Вибухова ніч у Росії та Криму: де було гучно та які наслідки

Інформація про постраждалих відсутня

У ніч на 3 травня у різникх регіонах Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму було гучно, працювала ППО та літали дрони.

Атаку безпілотниками зафіксовано: на території тимчасово окупованого Криму, Краснодарського краю, Анапи, Новоросійська та Ростовської області.

Міноборони РФ наразі не коментувало інформацію про «наліт» дронів. Водночас, за даними місцевих пабліків, є пошкодження житлових будинків та загорання.

Інформація про постраждалих відсутня.

Крим

Атака розпочалась близько першої години ночі. Вибухи пролунали поблизу Феодосії та Керчі. Місцеві жителі повідомили про щонайменше сім вибухів у Керчі та кілька у Феодосії.

Очевидці бачили спалахи в небі з боку Чорного моря та чули звуки роботи систем ППО. Близько 00:50 рух Кримським мостом було тимчасово зупинено через атаку дронів.

Краснодарський край

Над Таманню пролунало близько 10 вибухів. Один з дронів впав у камиші та загорівся, пошкоджено приватний будинок.

Ростовська область

Безпілотники атакували шість населених пунктів. У селищі Целина загорілися два житлові будинки, з одного з них евакуювали чотирьох осіб.

Анапа та передмістя

Уламки дронів пошкодили три приватні будинки в Анапі та ще кілька в селах Юровка й Цибанобалка. Там вибиті вікна й пошкоджені двері.

Новоросійськ

Над містом і в акваторії Чорного моря пролунало понад 15 вибухів, місцеві жителі говорять про щонайменше дві хвилі атак.

Нагадаємо, о 01:20 ростовські пабліки опублікували відео, на якому видно масштабну пожежу. Кажуть, що перед цим пролунав сильний вибух. Тоді ж здійнявся дим та розгорілась пожежа.