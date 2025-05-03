Вибухова ніч у Росії та Криму: де було гучно та які наслідки
Інформація про постраждалих відсутня
У ніч на 3 травня у різникх регіонах Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму було гучно, працювала ППО та літали дрони.
Атаку безпілотниками зафіксовано: на території тимчасово окупованого Криму, Краснодарського краю, Анапи, Новоросійська та Ростовської області.
Міноборони РФ наразі не коментувало інформацію про «наліт» дронів. Водночас, за даними місцевих пабліків, є пошкодження житлових будинків та загорання.
Інформація про постраждалих відсутня.
Крим
Атака розпочалась близько першої години ночі. Вибухи пролунали поблизу Феодосії та Керчі. Місцеві жителі повідомили про щонайменше сім вибухів у Керчі та кілька у Феодосії.
Очевидці бачили спалахи в небі з боку Чорного моря та чули звуки роботи систем ППО. Близько 00:50 рух Кримським мостом було тимчасово зупинено через атаку дронів.
Краснодарський край
Над Таманню пролунало близько 10 вибухів. Один з дронів впав у камиші та загорівся, пошкоджено приватний будинок.
Ростовська область
Безпілотники атакували шість населених пунктів. У селищі Целина загорілися два житлові будинки, з одного з них евакуювали чотирьох осіб.
Анапа та передмістя
Уламки дронів пошкодили три приватні будинки в Анапі та ще кілька в селах Юровка й Цибанобалка. Там вибиті вікна й пошкоджені двері.
Новоросійськ
Над містом і в акваторії Чорного моря пролунало понад 15 вибухів, місцеві жителі говорять про щонайменше дві хвилі атак.
Нагадаємо, о 01:20 ростовські пабліки опублікували відео, на якому видно масштабну пожежу. Кажуть, що перед цим пролунав сильний вибух. Тоді ж здійнявся дим та розгорілась пожежа.
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