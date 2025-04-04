Запарковані двори Києва: КМВА шукає рішення для доступу спецтехніки

За час збройної агресії РФ питання запаркованості стало надзвичайно болючим для столиці

Прибудинкові території столмці буде перевірено на відповідність нормативним вимогам для проїзду спецтехніки

На виконання доручення начальника КМВА Тимура Ткаченка відбулася нарада щодо забезпечення доступу спецтранспорту до житлових будинків у надзвичайних ситуаціях. За час збройної агресії РФ це питання стало надзвичайно болючим для столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Повідомляється, що у заході взяли участь представники КМВА, Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, Департаменту територіального контролю, Департаменту муніципальної безпеки, представники компаній-управителів, ОСББ, ЖБК. До наради також було залучено фахівців ГУ ДСНС у м. Києві.

На нараді попередньо визначили широкий перелік доступних способів боротьби із запаркованістю дворів, який буде реалізований надалі.

«На першому етапі у кожному районі Києва будуть створені робочі групи за участю фахівців ДСНС, які проведуть перевірку відповідності прибудинкових територій нормативним вимогам для проїзду спецтехніки, виявлять проблемні ділянки та запропонують конкретні заходи для забезпечення безперешкодного доступу спецтранспорту», – йдеться у повідомленні.

Також буде розпочато роз'яснювальну кампанію серед населення щодо відповідального паркування.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламка дрона сталася пожежа у багатоповерхівці. Вогонь охопив верхні поверхи будинку на проспекті Тичини 3, повністю знищивши одну з квартир, де заживо згоріла жінка. Сусідка загиблої жінки у Дніпровському районі розповіла, що рятувальні служби не могли під’їхати до будинку, оскільки двір був повністю заставлений автомобілями.