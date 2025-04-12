Харків атакували дрони, постраждав чоловік (оновлено)
Станом на 04:36 у шістьох областях України оголошено повітряну тривогу
О четвертій ранку у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що загроза ворожих ударів зберігається, передає «Главком».
За його словами, у Харкові пролунало два вибухи. Згодом він повідомив, що прогримів ще один вибух.
У Немишлянському районі міста наслідки ударів ворожих БпЛА перевіряють профільні служби. За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.
Оновлено 05:33
Синєгубов повідомив, що внаслідок удару ворожим БпЛА по Харкову постраждала одна людина. Стан поранення – легкий. Медичну допомогу чоловік отримав на місці.
Нагадаємо, о 04:11 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Після оголошення тривоги у столиці та області прогриміли вибухи.
Міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Святошинському районі палають нежитлові приміщення. У Дарницькому зруйновано приватний будинок. Екстрені служби працюють на місцях.
Над столицею здійнявся величезний стовп диму. У Києві відомо про двох постраждализ внаслідок атаки дронів.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, що триває 1144-й день війни.
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