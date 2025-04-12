Харків атакували дрони, постраждав чоловік (оновлено)

Станом на 04:36 у шістьох областях України оголошено повітряну тривогу

О четвертій ранку у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що загроза ворожих ударів зберігається, передає «Главком».

За його словами, у Харкові пролунало два вибухи. Згодом він повідомив, що прогримів ще один вибух.

У Немишлянському районі міста наслідки ударів ворожих БпЛА перевіряють профільні служби. За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.

Оновлено 05:33

Синєгубов повідомив, що внаслідок удару ворожим БпЛА по Харкову постраждала одна людина. Стан поранення – легкий. Медичну допомогу чоловік отримав на місці.

Нагадаємо, о 04:11 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Після оголошення тривоги у столиці та області прогриміли вибухи.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Святошинському районі палають нежитлові приміщення. У Дарницькому зруйновано приватний будинок. Екстрені служби працюють на місцях.

Над столицею здійнявся величезний стовп диму. У Києві відомо про двох постраждализ внаслідок атаки дронів.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що триває 1144-й день війни.