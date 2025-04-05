Дрони СБУ поцілили у провідний завод із виробництва вибухівки у Росії

На підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів

У ніч проти 5 квітня ударні дрони СБУ атакували підприємство «Промсинтез» в Чапаєвську Самарської області РФ. Цей завод є одним з провідних у Росії та СНД виробників промислових вибухових речовин (аммонал, амоніт, грануліт). Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.

На підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загорання. Як наслідок – керівництво заводу зупинило технологічні процеси.

«СБУ продовжує точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною ВПК та виготовляють зброю для війни проти України. Такі об’єкти є абсолютно законними військовими цілями», – наголосило поінформоване джерело.

Раніше безпілотники атакували російські міста, зокрема Калугу, Саратов та Волгоград. Саратовська область є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі Росії.

Повідомлялося, що дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ у Туапсе в ніч на 14 березня пролунали вибухи після оголошення про загрозу повітряної атаки. Внаслідок удару на території місцевого нафтопереробного заводу виникла пожежа.

Голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко підтвердив факт пожежі на території НПЗ, але не уточнив її причину. У гасінні пожежі задіяно 121 людину і 39 одиниць техніки.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, НПЗ входить до числа найбільших у РФ та має потужність переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогонний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт.