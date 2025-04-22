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У Росії на одному із найбільших складів боєприпасів триває детонація

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Росії на одному із найбільших складів боєприпасів триває детонація
Відстань від крайньої точки кордону України та Росії до арсеналу – понад 500 км
скриншот: google.com.ua/maps

Після сьогоднішніх вибухів у Росії у Володимирській області продовжують детонувати боєприпаси

Сьогодні, 22 квітня, у Росії стався вибух на одному із найбільших складів боєприпасів, розташований біля селища Барсово Володимирської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канали.

Вибухи сталися на 51-му арсеналі Головного управління ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони Росії, в/год 11785. Станом на 22:00 за московським часом детонація боєприпасів триває.

Також в районі 51-го арсеналу почалась лісова пожежа. Територіально приблизно на перехресті доріг між н.п. Барсово, Кіржач та Першино.

У Міноборони РФ прокоментували вибухи та повідомили, що постраждалих немає, а причиною займання назвали порушення вимог безпеки під час проведення робіт із вибуховими матеріалами.

Нагадаємо, відстань від крайньої точки кордону України та Росії до арсеналу – понад 500 км. Водночас відстань складу до Москви – 64 км.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що у РФ відбулась детонація на 51 арсеналі ГРАУ, на якому зберігається приблизно 105 тисяч тонн озброєння.

«Там зберігаються значні запаси артилерійських снарядів ракет різного типу, включаючи «Іскандер», «Точка – У», «Кинджал», боєприпаси до комплексів Панцир – С1, С-300, С-400, а також «Град», «Смерч», «Ураган», – йдеться у повідомленні.

Це вже не перші вибухи у цій місцевості. Ще у червні 2022 року тут було доволі гучно.

В результаті пожежі почалася детонація боєприпасів, яка стала причиною знищення декількох сотень протитанкових комплексів, а також снарядів для них. Джерела повідомляють про щонайменше трьох загиблих російських солдатів. За даними пропагандистських ЗМІ, пізніше кількість жертв вибуху на складі боєприпасів у військовій частині селища Барсово зросла до п'яти осіб.

Теги: росія Міноборони РФ пожежа боєприпаси

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